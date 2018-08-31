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Dolardaki artış gübre fiyatlarını ikiye katladı

Hammadde bakımından yüzde 90 ithalata dayanan gübrede dolardaki artışa bağlı olarak fiyatlar yükseldi. Kış dönemi ekimine hazırlanan çiftçiler, yüksek fiyat nedeniyle gübre alamamaktan şikayetçi.

31 Ağustos 2018 Cuma 11:39
Dolardaki artış gübre fiyatlarını ikiye katladı

EKONOMİ SERVİSİ

Gübre üreticileri ise, Türkiye’nin yıllık 6,5 milyon ton gübre tükettiğini ancak ithalat kaynaklı fiyat artışı nedeniyle tüketimin bu yıl 6 milyon tonun altına düşeceği endişesini yaşıyor. Gübre üreticileri de fiyat artışından yakınıyor.

‘MALİYETLERİN ALTINDA SATIYORUZ”

İstanbul Gübre Sanayi AŞ. (İGSAŞ) Genel Müdürü Turan Tok, dünyada da gübre fiyatlarının yükseldiğini, Türkiye’de ise dövizdeki artış nedeniyle fiyatların arttığını belirterek şu bilgileri verdi: “Çiftçilerimizin yaygın kullandığı üre gübresinin tonu şu anda 315 dolar. Buna 12 dolar gemiden indirme, tahliye eklenince 327 dolara geliyor. TL karşılığı 2025 lira. İthal maliyetinin altında satıyoruz. Hem müşterilerimizi kaybetmemek için hem de çiftçimiz gübre alabilsin, tüketim düşmesin diye. Çünkü zaten birçok ülkeye göre bizde tüketim çok düşük. Bu yılın ilk 6 aylık döneminde gübre satışında büyük bir düşüş olmadı. Fakat son iki ayda dövizdeki yükselmeye bağlı olarak artan fiyatlar nedeniyle geçen yılın sevilerine ulaşılması çok zor görünüyor.”

ÖNLEM ALINMASI BEKLENİYOR

Gübre üreticilerinin dolarla alıp TL ile satış yaptığını bu nedenle kimsenin ithalat yapmaya cesaret edemediğini anlatan Tok, “Artan fiyatları aynı oranda çiftçilerimize yansıtmamaya çalışıyoruz. Çünkü tüketim azalınca bu kez verimlilik düşer. Bitkisel üretim azalır. Çiftçinin geliri düşer. O zaman gelecek sene hiç alamaz. Bu nedenle gübre konusunda mutlaka önlemler alınması gerekiyor” dedi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 31 Ağustos 2018 Cuma 11:39
  1. İstanbul Gübre Sanayi AŞ
  2. İGSAŞ
  3. Turan Tok
  4. gübre

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