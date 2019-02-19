Dolarda son durum

Dolar/TL haftanın ilk gününe 5.28 bandında başladıktan sonra gün içerisinde dolar endeksinin düşmesine ve herhangi bir olumsuz haber/veri akışı olmamasına rağmen yükseldi.

TL'nin diğer gelişen ülkeler paralarından negatif ayrıştığı günde kur 5.31 TL'ye yükselse de daha yüksek bir bozulma görülmedi ve kapanışı 5.3036'dan yaptı.

Piyasalarda, Fed'in açıklanacağı FOMC toplantısı tutanaklarındaki detaylar ve para politikasına dair ipuçları izlenirken, Türkiye'de ise Merkez Bankası'nın attığı zorunlu karşılık adımının yansımaları izleniyor.

TCMB'nin hafta sonu kararıyla ZK düşüşü yapmasının parasal gevşeme olup olmadığına dair aksiyonlar izleniyor.

Analistler, zorunlu karşılıkların düşmesiyle piyasaya yaklaşık 3 milyar dolar civarında likidite sağlandığını ve kredi büyümesini desteklediği görüşünde.

Dolar/TL, 19 Şubat sabahı 5.30 üzerinde ve yukarı yönlü eğilimini sürdürüyor. Dün 6 lirayı aşan euro ise 5.99 ile güne başladı.

Piyasalardaki bir diğer gündem Rus yapımı S-400 füzelerinin alımı ve ABD ilişkiler.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünkü açıklamasında Rusya ile S-400 hava savunma sistemleri anlaşmasının yapıldığını, müttefiklerce zamanında ve makul şartlarda bunlar verilseydi buna ihtiyaç kalmayacağını söyledi.

Erdoğan, "Şimdi kalkmışlar bize S-400 almaktan vazgeçin diyorlar, niye vazgeçelim? Siz hala bu sistemleri bize teknoloji transferiyle, ortak üretimle, finans desteği ile verme konusunda herhangi bir adım atmış değilsiniz. Biz farklı sistemleri kullanma hakkına sahibiz" dedi.

Erdoğan, hala müttefiklerin vereceği sistemlere ihtiyaç olduğunu, bu konuda yürütülen çalışmaların bir an önce sonuçlandırılmasını beklediklerini de söyleyerek, "Tabi bu konuda (hava savunma sistemleri) bazı şartlarımız, beklentilerimiz var" dedi.

ABD ve bazı NATO üyesi ülkeler Türkiye'nin Rusya'dan satın alacağı S-400 sistemlerinin NATO sistemleri ile uyumlu olmadığını belirtiyor ve NATO üyesi Türkiye'nin bu sistemi kullanmasının güvenlik riskleri yaratabileceğini savunarak satın almaya karşı çıkıyor.