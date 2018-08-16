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Dolarda sert düşüş devam ediyor

Dolar kuru, 7.24 TL'ye dek yükselmesinin ardından hafta başında alınan aksiyon planı önlemleri kapsamında 5.70 TL'ye dek indi.

16 Ağustos 2018 Perşembe 19:31
Dolarda sert düşüş devam ediyor

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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2018 Perşembe 19:31
  1. Dolar

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