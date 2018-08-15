Dolarda sert düşüş!

BDDK bankaların swap işlemlerine getirilen kısıtlamalarda oran değiştirdi. Bankaların swap işlemler toplamı bankaların yasal özkaynak toplamının yüzde 25'ini geçemeyecek.



DOLAR VE EURO ANINDA TEPKİ VERDİ



Bu hamle sonrası dövizdeki düşüş eğilimi devam etti. Sabah saatlerinde güne 6,35 ile başlayan dolar 5,98 seviyesine kadar düştü. Euro ise yüzde 5 kayıpla, 6,85 TL'ye düştü..