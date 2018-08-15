Dolarda sert düşüş!
Güne düşüşle başlayan dolar kuru BDDK'nın yaptığı son hamleyle yüzde 5,65 kayıpla 5,98 TL'ye kadar düştü.15 Ağustos 2018 Çarşamba 10:21
BDDK bankaların swap işlemlerine getirilen kısıtlamalarda oran değiştirdi. Bankaların swap işlemler toplamı bankaların yasal özkaynak toplamının yüzde 25'ini geçemeyecek.
DOLAR VE EURO ANINDA TEPKİ VERDİ
Bu hamle sonrası dövizdeki düşüş eğilimi devam etti. Sabah saatlerinde güne 6,35 ile başlayan dolar 5,98 seviyesine kadar düştü. Euro ise yüzde 5 kayıpla, 6,85 TL'ye düştü..
YORUM YAZ