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Dolarda sert düşüş!

Güne düşüşle başlayan dolar kuru BDDK'nın yaptığı son hamleyle yüzde 5,65 kayıpla 5,98 TL'ye kadar düştü.

15 Ağustos 2018 Çarşamba 10:21
Dolarda sert düşüş!

BDDK bankaların swap işlemlerine getirilen kısıtlamalarda oran değiştirdi. Bankaların swap işlemler toplamı bankaların yasal özkaynak toplamının yüzde 25'ini geçemeyecek.

DOLAR VE EURO ANINDA TEPKİ VERDİ

Bu hamle sonrası dövizdeki düşüş eğilimi devam etti. Sabah saatlerinde güne 6,35 ile başlayan dolar 5,98 seviyesine kadar düştü. Euro ise yüzde 5 kayıpla, 6,85 TL'ye düştü..

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2018 Çarşamba 10:21
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  • ALİ RIZA BİLGİÇALİ RIZA BİLGİÇ1 sa önce
    ALLAHın ADALETİ İNŞAALLAH TECELLİ EDER TEPE TAKKLAKGİDERLER,
  • özcanözcan1 sa önce
    BETER OLSUN SİYONİT İTLERİNPARASI
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