0553 313 94 23

Dolarda 'Merkez' sakinliği! İşte son rakamlar

Merkez Bankası'nın yarın vereceği faiz kararı öncesi tüm gözler dolara çevrilmiş durumda. Dün zaman zaman 5.77 lira seviyesini aşsa da burada tutunamayan dolaryeni güne de 5.77'nin hemen altında 5.6790'dan başladı.

11 Eylül 2019 Çarşamba 08:37
Dolarda 'Merkez' sakinliği! İşte son rakamlar

Bu hafta perşembe günü Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) toplantılarına piyasalar için önemli bir gelişme yaşanması beklenmiyordu. Ancak pazartesi günü ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in S-400'lerle ilgili olarak yaptığı "Türkiye'ye, füze alımı için yaptırımlar inceleniyor" açıklamasıyla dolar/TL 5.71'den 5.76'ya çıkmıştı.

Dün ise dolar yükseldiği bu seviyede tutundu ancak yukarı yönlü atakları kalıcı olmadı. Öğleden sonra ve gece saatlerinde 5.77'yi aşsa da bu seviyede tutunamadı. Dolar/TL yeni güne de 5.7690'dan başladı. Yarın açıklanacak Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi sakin  seyrini sürdürüyor.

Bugün gün içerisinde ABD-Çin ticaret gerilimine yönelik açıklamalar ve Brexit konusundaki gelişmeler piyasalar üzerinde etkili olabilir. Yurtiçinde dış ticaret endeksleri açıklanacak ancak bunun kura herhangi bir etkide bulunması beklenmiyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 08:37
  1. ABD
  2. Merkez Bankası
  3. Avrupa Merkez Bankası
  4. dolar
  5. Dolar Ne Kadar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Definecilerin kurduğu düzenek imha edildi
    1. Definecilerin kurduğu düzenek imha..
    2. “Kadın El Emeği Festivali”..
    3. Kayalıklarda mahsur kalan keçileri..
    4. Yurtta hava durumu
    5. Irak duyurdu! Saldırılardan İsrail..
    6. Eylemci analara destek veren Vali..
    7. Benyamin Netanyahu 'ilhak edeceğim'..
    8. Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
    9. Hastalar için barkodlu yemek dönemi
    10. Katil zanlısı koca: "Dost tutarım..
    11. HDP temsilcisinden ABD'de "PKK’yı..
    12. GÜNDEM / 11 Eylül 2019
    13. "Kadın El Emeği Festivali" başladı
    14. Kapadokya’dan kış görüntüleri..
    15. Karadeniz Sahil Yolu fındık harmanı..
    16. Dağcıların yeni gözdesi “Kalinse..
    17. Silifke’de bin 800 rakımda sofralık..
    18. SOLOTÜRK'ün Edremit Körfezi uçuşuna..
    19. Bacağına beton düşen gencin hayatı..
    20. (Özel) Küçük kız aracın altında kaldı,..
    21. CIA'in gizli programı ortaya çıktı! 10..
    22. (ÖZEL) Fatih’te restorana giren hırsız..
    23. Yeni eğitim öğretim yılında Türk..
    24. Evinde esrarla yakalandı
    25. iPhone 8 ve iPhone XR fiyatı düştü mü?
    26. Kaymakamlık bursu nasıl alınır? 2019..
    27. (Özel) 28 Şubat mağduru öğretmenin 18..
    28. Dolarda 'Merkez' sakinliği! İşte son..
    29. KADEM’den sıfır atık geri dönüşüm..
    30. MEB İOKBS PYBS bursları ne zaman..
    İmamoğlu'na bir şok daha! Mahkeme "dur" dedi
    İmamoğlu'na bir şok daha! Mahkeme "dur" dedi
    Mahkemeden Selahattin Demirtaş için flaş karar
    Mahkemeden Selahattin Demirtaş için flaş karar
    Parti için tarih veren Babacan açık konuştu! "Ahmet beyi severiz, ancak..."
    Parti için tarih veren Babacan açık konuştu! "Ahmet beyi severiz, ancak..."
    'Simit atma töreni' adı altındaki skandal görüntülere inceleme başlatıldı!
    'Simit atma töreni' adı altındaki skandal görüntülere inceleme başlatıldı!
    Türkiye için korkutan uyarı: Daha da artacak
    Türkiye için korkutan uyarı: Daha da artacak

    Günün Karikatürü

    11 Eylül 2019
    AK Parti'den Bülent Arınç'ın Ahmet Türk açıklamalarına cevap: Hiçbir adam uyduruk gerekçelerle...
    AK Parti'den Bülent Arınç'ın Ahmet Türk açıklamalarına cevap: Hiçbir adam uyduruk gerekçelerle...
    CHP'den Diyarbakır'daki annelerin eylemiyle ilgili HDP'ye destek gibi açıklama!
    CHP'den Diyarbakır'daki annelerin eylemiyle ilgili HDP'ye destek gibi açıklama!