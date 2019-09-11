Dolarda 'Merkez' sakinliği! İşte son rakamlar
Merkez Bankası'nın yarın vereceği faiz kararı öncesi tüm gözler dolara çevrilmiş durumda. Dün zaman zaman 5.77 lira seviyesini aşsa da burada tutunamayan dolaryeni güne de 5.77'nin hemen altında 5.6790'dan başladı.11 Eylül 2019 Çarşamba 08:37
Bu hafta perşembe günü Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) toplantılarına piyasalar için önemli bir gelişme yaşanması beklenmiyordu. Ancak pazartesi günü ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in S-400'lerle ilgili olarak yaptığı "Türkiye'ye, füze alımı için yaptırımlar inceleniyor" açıklamasıyla dolar/TL 5.71'den 5.76'ya çıkmıştı.
Dün ise dolar yükseldiği bu seviyede tutundu ancak yukarı yönlü atakları kalıcı olmadı. Öğleden sonra ve gece saatlerinde 5.77'yi aşsa da bu seviyede tutunamadı. Dolar/TL yeni güne de 5.7690'dan başladı. Yarın açıklanacak Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi sakin seyrini sürdürüyor.
Bugün gün içerisinde ABD-Çin ticaret gerilimine yönelik açıklamalar ve Brexit konusundaki gelişmeler piyasalar üzerinde etkili olabilir. Yurtiçinde dış ticaret endeksleri açıklanacak ancak bunun kura herhangi bir etkide bulunması beklenmiyor.
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