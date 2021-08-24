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Dolarda Delta etkisi devam ediyor
Ekonomi Dolarda Delta etkisi devam ediyor
Ekonomi

Dolarda Delta etkisi devam ediyor

Dolar/TL dün 8.49'dan 8.42'ye gerilemişti. Dolar 24 Ağustos 2021 Salı gününe ise 8.43 lira seviyesinden başladı.

Yeniakit Publisher
2021-08-24 08:57:00 -
Dolarda Delta etkisi devam ediyor

Dünyada özellikle delta varyantıyla beraber artan koronavirüs vakaları endişeyle takip ediliyor Henüz büyük ekonomilerde geçen yıl alınan kapanma kararlarına benzer kararlar alınmadı. Ancak bu ihtimalin doğma olasılığı sebebiyle her yeni varyanta karşı aşıların etkinliği dikkatle izleniyor.

Dolar/TL dün 8.49'dan 8.42'ye gerilemişti. Dolar yeni güne ise 8.43 liradan başladı.

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