Dolarda Delta etkisi devam ediyor
Dolar/TL dün 8.49'dan 8.42'ye gerilemişti. Dolar 24 Ağustos 2021 Salı gününe ise 8.43 lira seviyesinden başladı.
Dünyada özellikle delta varyantıyla beraber artan koronavirüs vakaları endişeyle takip ediliyor Henüz büyük ekonomilerde geçen yıl alınan kapanma kararlarına benzer kararlar alınmadı. Ancak bu ihtimalin doğma olasılığı sebebiyle her yeni varyanta karşı aşıların etkinliği dikkatle izleniyor.
Dolar/TL dün 8.49'dan 8.42'ye gerilemişti. Dolar yeni güne ise 8.43 liradan başladı.