‘Dolara operasyon yok’ diyenler iyi dinlesin! “Hangi ekonomiste sorsam bunun cevabını veremiyor”

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumuyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde, Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu gündemi değerlendirdi.

Doların yükselmesi konusunda da yorumlarda bulunan Karahasanoğlu, Türkiye ekonomisine yönelik operasyonu gözler önüne serdi.

Karahasanoğlu şu değerlendirmede bulundu:

"Dün itibariyle 100 baz puan indirilince faiz dolar ne oldu? Bu kez 1 TL birden arttı. E kardeşim, yüzde 2 indirim oluyor 30 kuruş artıyor. Şimdi bir önceki faiz indiriminin yarısı kadar indirim oluyor, 1 TL artıyor. Bunların hepsinin operasyon olduğu çok net ortada. Yoksa, 'Doların değeri 11 liradır, dolayısıyla hakkını bulmuştur' diyen hiç kimse de yok. Çünkü üretiminiz artıyorsa, büyümeniz artıyorsa, ihracatınız artıyorsa, ithalatınız azalıyorsa, bu dakikadan sonra dövizin değer kazanması için bir sebep yok."

Murat Alan ise şunları söyledi:

"Bize de konuk olarak gelen ekonomistlere soruyorum, kimse bunun cevabını veremiyor. Ben diyorum ki, 'Biz, ülkesinin yarısı Rusya tarafından işgal edilmiş Ukrayna'dan neyi kötü yapıyor olabiliriz? Ukrayna'nın ürettiği mala bakıyorum, Türkiye'nin ürettiği değere bakıyorum, Türkiye Ukrayna'yı 10'a katlıyor.'

Hakeza Gürcistan öyle. Balkan ülkelerine bakıyorsunuz aynen öyle. İspanya öyle. Daha önceki gün İspanya'nın Başbakanı buraya geldi. İspanya'nın ekonomik verilerine baktım, Türkiye ile kafa kafaya gidiyor."