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Dolara güvenmeyin

SETA’nın düzenlediği “Kuruluşundan Bugüne AK Parti Sempozyumu”nda konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ‘Tüm özel sektör paydaşlarımız çok sağlam kararlı bir duruş ortaya koydular. Buradan çok net söylemek istiyorum ki, serbest piyasa kuralları içinde kalarak adımlarımızı atmaya devam edeceğiz’’ mesajını verdi.

15 Ağustos 2018 Çarşamba 10:10
Dolara güvenmeyin

’’Türk Liramızı koruyacağız. TL ile yürüyeceğiz’’ diyen Albayrak, şöyle konuştu:
Önümüzdeki dönemde Türk Liramızın daha da güçleneceğini göreceğiz. Birilerine rağmen banka mevduatlarından önemli bir çıkış olmaması aslında birilerinin yapmak istediği algı operasyonlarının vatandaşlarımız tarafından nasıl püskürtüldüğünü çok net biçimde ortaya koydu.

Avrupa’dan yükselen tepkileri önemsiyoruz. İstediğini yaptırmaya yönelik anlayış eninde sonunda yalnız kalmaya mahkûm olacaktır.

Herkes net bir şekilde görmektedir ki artık, dolar güvenilirliğini yitirmiştir. Doların politik cezalandırma aracına düşündüğü dönemde TL’yi koruyacak adımları atmaya devam edeceğiz.

Önümüzdeki dönemde tüm dünya görecek ki çok daha güçlü ekonomik sistem uygulayan bir Türkiye olacak.

Enflasyonu ve cari açığı ne kadar azaltırsak ekonomimizi o kadar güçlendirmiş oluruz.

81 milyon vatandaşımızı hedef alan bu saldırıda kazanan biz olacağız.

TELEKONFERANSLI BULUŞMA

Bakan Albayrak, yarın Türkiye saatiyle 16.00’da yabancı yatırımcılara telekonferans yoluyla seslenip son ekonomik gelişmeleri değerlendirecek. Cuma günü açıkladığı ‘Yeni Ekonomi Modeli’ ile ilgili küresel yatırımcılara mesajlar verecek. Türkiye’nin ABD kaynaklı karşı karşıya bulunduğu ekonomik savaşla mücadelesi konusunda bine yakın yatırımcıya hitap edecek olan Albayrak, son 3 gün içerisinde piyasalarda sağladıkları denge odaklı girişimleri ve uluslararası arenanın Türkiye’nin bu mücadelede haklılığını ortaya koyan desteğini detaylarıyla paylaşacak.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 15 Ağustos 2018 Çarşamba 10:10
  1. Bakan Albayrak
  2. ‘Yeni Ekonomi Modeli’
  3. Dolar

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