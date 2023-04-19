Dolara büyük şok! Hiç kimse bunu beklemiyordu

Türkiye'nin Türk Lirası ile gerçekleştirdiği ihracat yılın ilk 3.5 ayında aynı dönemine göre yüzde 89.1 artarak 54 milyar 651 milyon lira, ithalat da yüzde 170.8 artarak 138 milyar 504 milyon liraya ulaştı. Böylece dış ticaret hacmi 193 milyar 155 milyon lira oldu.

TL ile 3,5 ayda 193,1 milyarlık ihracat

İkili, bölgesel, çok taraflı ticaret, yatırım ilişkilerine Türkiye'nin çıkarları doğrultusunda yön vermek amacıyla üst düzey ikili mekanizmalar oluşturulurken, ticarette yerel para kullanımı da özendirildi.

Başkan Erdoğan'ın 2017 yılında döviz yerine yerel para birimiyle ticaret yapılmasına ilişkin çağrısı hem yurt içinde hem de yurtdışında karşılık buldu.

Aynı tarihte hazırlanan "Yerel Paralar ile Ticaret Eylem Planı" kapsamında 13 potansiyel ülke belirlendi: Çin, Rusya, İran, Azerbaycan, Pakistan, Hindistan, Güney Kore, Gürcistan, Bosna Hersek, Katar, Kuveyt, Ukrayna ve Beyaz Rusya.

Bu ülkeler özelinde rezerv para birimlerine bağımlılığın ve ülke ekonomilerindeki kırılganlıkların azaltılması amacıyla ikili görüşmeler gerçekleştirildi. Türk lirasıyla ihracat yapan firma sayısı 7 bin 200'e, ülke ve bölge sayısı da 200'e yaklaştı.

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Dış ticaretin yerel para cinsinden gerçekleştirilmesi için firmalar lehine politikalar geliştirilerek, Türk lirasıyla ithalat yapılması da özendiriliyor.

Uluslararası yaptırım dönemleri, ekonomik kriz gibi olağandışı durumlarda, yerel para ile ticaret, döviz bulma sıkıntısı çeken ticaret ortakları için alternatif bir ödeme şekli sunarak ticareti artırıcı etki yaratıyor.

Döviz cinsi borçlanmayı azaltıyor

Yerel para ile ticaret, ülkelerin üçüncü bir para birimine bağlı kalmadan ulusal para birimleri ile dış ticaret yapmalarını sağlıyor. Yerel para ile ticaretin artmasıyla birlikte döviz cinsinden borçlanma azalırken, cari açığın finansman kalitesi iyileştiriliyor.

TL ile ticaret, finansmana erişim ve dışarıdan borçlanma konusunda sıkıntı yaşayan başta KOBİ'ler olmak üzere birçok işletmeye kolaylık sağlıyor. Ticarette kullanımın artması TL'nin bilinirliği, uluslararası geçerliliği ve uzun vadede rezerv para birimleri arasına girebilmesi açısından önem taşıyor.

Dünyaya model oldu

Başkan Erdoğan'ın 6 yıl önce gündeme getirdiği milli parayla ticaret konusunda diğer ülkeler de harekete geçmeye başladı. Brezilya Devlet Başkanı Silva, BRICS grubunun ticarette dolara alternatif para birimi araması çağrısında bulunarak, "Bugün ülkeler, kendi para birimleriyle ihracat yapabilecekken, ihracat yapmak için dolar peşinde koşmak zorunda kalıyor. Neden kendi para birimimizle ticaret yapamıyoruz? Altın standardının ortadan kalkmasından sonra doların (rezerv) para birimi olduğuna kim karar verdi?" açıklamasını yaptı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Avrupa'nın hem Moskova hem de Pekin'in temel politika hedeflerinden biri olan "ABD dolarının sınır ötesi olmasına" olan bağımlılığını azaltması gerektiğini söyledi.