Dolar yükseliyor mu son dakika haberi: Dolar son durum bugün 11 Ekim dolar kuru canlı

Barış Pınarı Harekatı büyük bir başarıyla devam ediyor. ABD Başkanı Trump’ın Türkiye ekonomisine yönelik attığı tehdit twitleri dolar kurunu az da olsa etkiliyor. Barış Pınarı ile hareketlenen dolarda son durum merak ediliyor. İşte dolar kuru, dolar son durum bugün anlık dolar fiyatı.

Dolar/TL bugün saat 08.25 itibarıyla 5.8423- 5.8516 seviyesinde işlem görüyor. Kurun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor. Bankacılar hafta başından bu yana kamu bankalarının dolar satışlarının gözlendiğini ve bu nedenle de dolar/TL'nin 5.85 seviyesini aşmakta zorlandığını belirtmişti.

Borsa İstanbul'da son durum ne?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,87 değer kaybıyla 98.780,39 puandan tamamlamıştı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 868,35 puan azalırken, toplam işlem hacmi 9,5 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,65, holding endeksi yüzde 0,34 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 2,09 ile metal, ana sanayi, en çok gerileyen ise yüzde 3,49 ile iletişim oldu.