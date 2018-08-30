Dolar yükselişe devam ediyor! 6.67 seviyesini geçti!
Piyasaların Zafer Bayramı nedeniyle tatil olduğu günde dolar sert dalgalanmaya devam ediyor. Sabah saatlerinden itibaren yükselişle güne başlayan dolar şuanda 6.6767 seviyesinde işlem görüyor.30 Ağustos 2018 Perşembe 14:17
Türkiye'de piyasaların tatil olduğu günde dolarda yükseliş hız kazandı. Geçtiğimiz günü 6.48 lira seviyelerinden tamamlayan dolar güne 6.45 liradan başlangıç yaptı. Sabah saatlerinde ise hareketlilik hız kazandı.
Saat 14:01 itibariyle dolar 6.6767 lira seviyesinde işlem görüyor. Açılışın ardından en düşük 6.4086 lira, en yüksek 6.6767 lira seviyesi görüldü. Euro ise 7.8243 liradan işlem görüyor. Euro/dolar paritesi 1.1680 seviyesinde. Gram altın 256.4 liradan alıcı buluyor.
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