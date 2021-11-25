Dolar yüklü özel uçağını F-16'lar mı engelledi? Ali Ağaoğlu'ndan açıklama

Ali Ağaoğlu'nun uçakla paralarını yurtdışına kaçırmak istediği, F-16'ların da bunu engellediği iddia edilmişti. Ağaoğlu, FETÖ'cü Emre Uslu tarafından ortaya atılan bu iddianın asılsız olduğunu söyledi.

"Torunumu Allah görmeyi nasip etmesin"

Ali Ağaoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Benim ne bir özel uçağım var. Ne de yurt dışında tek kuruş param ve mülküm var. Eğer tek kuruşum olduğunu ispatlasınlar yeni torunum oldu Allah onu görmeyi nasip etmesin" dedi.