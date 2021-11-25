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Gündem Dolar yüklü özel uçağını F-16'lar mı engelledi? Ali Ağaoğlu'ndan açıklama
Gündem

Dolar yüklü özel uçağını F-16'lar mı engelledi? Ali Ağaoğlu'ndan açıklama

Firari FETÖ'cü Emre Uslu, Ali Ağaoğlu'nun dolar yüklü özel uçağının yurt dışına çıkışını F-16'ların engellediğini ileri sürdü. Konuyla ilgili yaptığı açıklamada iddiaları kesin bir dille yalanlayan Ağaoğlu "Tek kuruşum olduğunu ispatlasınlar yeni torunum oldu Allah onu görmeyi nasip etmesin" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-25 16:17:00 -
Dolar yüklü özel uçağını F-16'lar mı engelledi? Ali Ağaoğlu'ndan açıklama

Ali Ağaoğlu'nun uçakla paralarını yurtdışına kaçırmak istediği, F-16'ların da bunu engellediği iddia edilmişti. Ağaoğlu, FETÖ'cü Emre Uslu tarafından ortaya atılan bu iddianın asılsız olduğunu söyledi.

"Torunumu Allah görmeyi nasip etmesin"

Ali Ağaoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Benim ne bir özel uçağım var. Ne de yurt dışında tek kuruş param ve mülküm var. Eğer tek kuruşum olduğunu ispatlasınlar yeni torunum oldu Allah onu görmeyi nasip etmesin" dedi.

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Yorumlar

fetö bozması

size ne millet dolarını istediği yere götürür. hesap mı verecek.
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Yaşar Kaplan

Emre USLU!!!!! Türkiye S-400 alırsa üstüne otururum diyen budala değil mi? Adam utanmadan hala ne konuşuyor anlamıyorum. İnsanda biraz haysiyet şeref olur.
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