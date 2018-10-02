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Dolar yeni piyasaya nasıl başladı?

Dün dün eylül ayı ihracat rakamının yüzde 22,25 artışla 14,5 milyar dolara çıkması ve cari açıktaki düşüş beklentisiyle 5.90 seviyesine dek inen Dolar/TL yeni güne 5.95 seviyesinden başladı.

02 Ekim 2018 Salı 09:46
Dolar yeni piyasaya nasıl başladı?

Dolar / TL yeni güne 5.95  seviyesinden başladı. Dolar dün eylül ayı ihracat rakamının yüzde 22,25 artışla 14,5 milyar dolara yükselmesi ve cari açıktaki düşüş beklentisiyle 5.90 seviyesine dek inmişti.

6,9000 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,9020 lira olarak belirlendi.

GÖZLER ENFLASYONDA

Piyasaların yurtiçinde bu haftaki en önemli gündem maddesi yarın açıklanacak olan enflasyon. Reuters anketine göre TÜFE'de Eylül ayı gıda fiyatlarında, son enerji zamları ve TL'deki değer kaybının etkisiyle yüzde 3.6 artış beklenirken, yıl sonu için tahminler de yüzde 21.8'e yükseldi. Aylık artışın yüzde 3.6 seviyesinde gerçekleşmesi halinde yıllık enflasyonun Eylül'de yüzde 21.3 civarına yükseleceği hesaplanıyor.Ağustos'ta yıllık enflasyon yüzde 17.9 seviyesindeydi. 

KAYNAK: AA

Haber Tarihi: 02 Ekim 2018 Salı 09:46
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