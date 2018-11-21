Dolar yeni piyasada kaç lira?

Dolardaki zayıf seyir ve TL'ye yönelik iyimserlikle geçen hafta yönünü sert bir şekilde aşağı çeviren dolar/TL dün güne 5.32 civarında yatay bir seyirle başladıktan sonra 5.43'ün üzerine kadar çıktı. Kurun yükselişinde iyileşen enflasyon beklentilerinin Merkez Bankası'nın bir sonraki toplantıda faiz indireceği beklentisi etkili oldu.

Bankacılar negatif ayrışmaya dikkat çekseler de bunun yüzdesel olarak "oldukça sınırlı" olduğunu da belirttiler.

Dolar/TL şu dakikalarda 5.39 seviyesinden işlem görüyor. Euro/TL ise 6.13 civarında seyrediyor.