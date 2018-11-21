0553 313 94 23

Dolar yeni piyasada kaç lira?

Dün 5.43'e kadar yükselen dolar/TL yeni piyasada 5.40'ın altında seyrediyor.

21 Kasım 2018 Çarşamba 08:48
Dolar yeni piyasada kaç lira?

Dolardaki zayıf seyir ve TL'ye yönelik iyimserlikle geçen hafta yönünü sert bir şekilde aşağı çeviren dolar/TL dün güne 5.32 civarında yatay bir seyirle başladıktan sonra 5.43'ün üzerine kadar çıktı. Kurun yükselişinde iyileşen enflasyon beklentilerinin Merkez Bankası'nın bir sonraki toplantıda faiz indireceği beklentisi etkili oldu.

Bankacılar negatif ayrışmaya dikkat çekseler de bunun yüzdesel olarak "oldukça sınırlı" olduğunu da belirttiler.

Dolar/TL şu dakikalarda 5.39 seviyesinden işlem görüyor. Euro/TL ise 6.13 civarında seyrediyor.

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 08:48
  1. Dolar

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    dolar euroda son durum
    1. dolar euroda son durum
    2. Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
    3. Danimarka'da silahlı saldırıya uğrayan..
    4. Donald Trump'a çok ağır sözler!..
    5. Diyarbakır'da PKK'nın inine girildi!..
    6. Cengiz Baykal kimdir?
    7. Çin'de yolsuzluk suçuna müebbet hapis..
    8. Amerika Kabil'deki terör saldırısını..
    9. Amerika Kandil'e ilaç gönderdi
    10. Ankara'da oto kaportacıya giren TIR..
    11. Karadeniz’de resmen fışkırdı! Tam 500..
    12. Dolar yeni piyasada kaç lira?
    13. Amerika'dan "İran-Rusya-Suriye petrol..
    14. 'Çin, DTÖ'den çıkarılabilir'
    15. Yeni gelir kapısı! 12 bin TL maaşı var
    16. Kara yollarında durum
    17. Yürekleri yaktı! Pazartesi göreve..
    18. Yanan kamyonun içinden ceset çıktı
    19. Riyad’da kazan kaynıyor!
    20. Caber Kalesi terör örgütü PKK kampı oldu
    AİHM'den skandal Selahattin Demirtaş kararı!
    AİHM'den skandal Selahattin Demirtaş kararı!
    Binlerce ton soğanı stoklamıştı! Savunması böyle oldu
    Binlerce ton soğanı stoklamıştı! Savunması böyle oldu
    AK Parti'de Konya depremi! Yerel seçimler öncesi kendi kalesinde...
    AK Parti'de Konya depremi! Yerel seçimler öncesi kendi kalesinde...
    Deniz Gezmiş'in arkadaşı anlattı... Ülkücüleri görünce topuk yapmış!
    Deniz Gezmiş'in arkadaşı anlattı... Ülkücüleri görünce topuk yapmış!
    Rusya'da kritik Türkiye açıklaması!
    Rusya'da kritik Türkiye açıklaması!

    Günün Karikatürü

    21 Kasım 2018
    Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'den istifa etti
    Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'den istifa etti
    Dünya devinden İsrail'e şok! Hepsini kaldırdı
    Dünya devinden İsrail'e şok! Hepsini kaldırdı