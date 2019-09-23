0553 313 94 23

Dolar yeni haftaya nasıl başladı? İşte rakamlar

Dolar kuru, petrol ve Fed cephesindeki gelişmelerin damga vurduğu geçen haftayı 5.74 seviyesinden kapamıştı. Bu hafta TCMB'nin iki günlük yatırımcı toplantıları ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD temasları izlenecek. Dışarıda ise ABD büyüme ve başta Euro bölgesi ile ABD'den gelecek PMI verileri izleniyor. Dolar/TL 23 Eylül 2019 Pazartesi gününe 5.7390 seviyesinden merhaba dedi.

23 Eylül 2019 Pazartesi 08:16
Dolar yeni haftaya nasıl başladı? İşte rakamlar

Dolar/TL, geçen hafta petrol üretimindeki kesinti ve Fed kararlarıyla 5.65 - 5.75 arasında dalgalı bir seyir izlemişti. Piyasalar kapandıktan sonra gelen TCMB'nin yabancı para mevduatlarındaki zorunlu karşılıklı hamlesinin yansımaları bugün izlenecekler arasında.

Merkez Bankası, yabancı para mevduat fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarının tüm vade dilimlerinde 100 baz puan artırılmasına karar vermiş ve kurda hafif bir oynama olmuştu. Merkez Bankası bu hamlesiyle piyasadan 2.1 milyar dolar para çekilmesinin beklendiğini belirtmişti.

Bunun yanı sıra bu haftanın gündeminde TCMB'nin düzenleyeceği iki günlük yatırımcı toplantıları var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD temasları da hem iki ülkenin bir dönem gerilen ancak daha sonra G-20 zirvesinde iyileşme emareleri gösteren ilişkilerinin seyri açısından izleniyor.

ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüştükten sonra NATO müttefiki Türkiye'yi Temmuz ayında çıkarıldığı F-35 savaş uçakları ortak üretim programına geri döndürmek istediğini söyledi.

Dolar/TL, 23 Eylül haftasına 5.73'lü seviyelerden başlıyor. Euro 6.32'den işlem görürken spot altın fiyatı 1515 dolar, gram altın fiyatı ise 279 lirada.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Eylül 2019 Pazartesi 08:16
  1. Dolar
  2. doların satış fiyatı
  3. dolar paritesi
  4. Dolar kuru
  5. Dolar Düştü
  6. Dolar Ne Kadar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Az önce açıklandı! Hepsi öldürüldü
    1. Az önce açıklandı! Hepsi öldürüldü
    2. Sivas’ta feci kaza! 1'i bebek 2 ölü, 6..
    3. Dolar yeni haftaya nasıl başladı? İşte..
    4. İran'dan en sert tehdit: Savaşı..
    5. Cumhurbaşkanı'ndan net açıklama:..
    6. CHP'li Edirne Belediyesi’ne haciz geldi
    7. Meteoroloji yeni rapor yayımladı!..
    8. 23.09.2019 Günün âyet ve hadisi
    9. ABD'den tüm ülkelere 'Uygur Türkleri'..
    10. Başkan Erdoğan kritik toplantıya katıldı
    11. Erdoğan: Terör örgütlerini silaha..
    12. "Nasıl bir diktatörlükle kuruldu bu..
    13. Bugün hava nasıl olacak? 23 Eylül..
    14. Ekrem İmamoğlu'nun Şehir..
    15. PKK'tan alçak tuzak: 1 şehit!
    16. Korkunç uyarı: Şiddetli bir darbe ile..
    17. Annesinin mezarına gidemeyince akıl..
    18. Erdoğan, Trump ile görüştü!
    19. 15 dakikada reçel nasıl yapılır? İşte,..
    20. TEKNOFEST'e CHP'li İBB engeli!
    21. Bayraktar açıkladı: Rekor kırdık
    22. Yol vermeme kavgası kanlı bitmişti.....
    23. İnsanı çileden çıkaran baba şiddeti!
    24. Yeni haftada hava nasıl olacak?
    25. ABD o telefonla çalkalanıyor!
    26. Kritik görüşme sonrası ABD'den Türkiye..
    27. Partizan Kızılyıldız maçı kaç kaç bitti?
    28. HDP'li Toğrul'dan Cumhurbaşkanı..
    29. Chelsea Liverpool maçı kaç kaç bitti?
    30. PKK'ya bir darbe daha! Hepsi ele..
    Baklavacı magandalar tabelalarını değiştirdi
    Baklavacı magandalar tabelalarını değiştirdi
    Türkiye'nin muhatap olmadığı bir bu tür örgüt kalmıştı... Bu da oldu! Erotik Terör Örgütü
    Türkiye'nin muhatap olmadığı bir bu tür örgüt kalmıştı... Bu da oldu! Erotik Terör Örgütü
    Mersin'de bir saat önce aldığı otomobil küle döndü
    Mersin'de bir saat önce aldığı otomobil küle döndü
    TOKİ'den dev indirim kampanyası! Yarın başlıyor
    TOKİ'den dev indirim kampanyası! Yarın başlıyor
    Nevşehir'de tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü
    Nevşehir'de tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü

    Günün Karikatürü

    22 Eylül 2019
    25 yaşındaki genç olay yerinde hayatını kaybetti
    25 yaşındaki genç olay yerinde hayatını kaybetti
    Kırıkkale'de bir fabrika yangını daha! Ekipler müdahale ediyor
    Kırıkkale'de bir fabrika yangını daha! Ekipler müdahale ediyor