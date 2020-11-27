Dolar yeni güne nasıl başladı? İşte son durum

Dün güne 7.95 liradan başlayan dolar/TL günü 7.87 liradan kapatmıştı.

Dolar yeni güne 7.88, Euro ise 9.40 liradan başladı.

Bugün açıklanacak veriler arasında ekim ayı Ekonomik Güven Endeksi önem olarak öne çıkıyor. Ancak bu verinin kurları etkilemesi beklenmiyor.

Bunun yanında Türkiye ve dünyada koronavirüs vakalarındaki artış kısa vade için piyasaları tedirgin ediyor.

Buna karşılık aşı ile ilgili gelen her olumlu ve ciddi haber risk iştahında artışa yol açıyor.