Dolar ve Euro'nun ateşi yine yükseldi: Gözler içeriden ve dışarıdan gelecek haberlerde

Buğra Kardan

ABD Başkanı Donald Trump’ın 1.6 trilyon dolara varan ek teşvik paketini iptal kararından geri adım atmasının ardından küresel piyasalarda iyimser bir hava hakim. Dünya genelinde dolarda ibre aşağı yönlü seyrederken Türkiye’de tersine bir durum söz konusu. Azerbaycan-Ermenistan savaşının devam etmesi döviz piyasasında sert dalgalanmalara yol açıyor. Bölgede tansiyonun yükselmesinin ardından dolar/TL kuru 7.93, Euro/TL kuru ise 9.34 seviyesini geçti.

TL yeniden güçlenebilir

Yatırım stratejistleri, Karabağ’da tırmanan gerilimin dinmesinin TL’yi yeniden güçlendireceğini belirtiyorlar. Stratejistler, diplomatik temasların artmasının dolar ile Euro’yu tekrar dengeye oturtacağını dile getiriyorlar. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk Yeni Akit’e yaptığı değerlendirmede dış gelişmelerin dövizi baskıladığını söyledi. Yıldrımtürk, “Dolarda görülen belirgin yükselişte Azerbaycan- Ermenistan harbinden çok Ankara-Moskova hattında soğukluk yaşanmasının ve ABD’de de seçim yarışını Joe Biden’ın önde götürmesinin payı büyük” dedi.

Dikkatler Merkez'e çevrildi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) politika faiz oranını 200 baz puan arttırması beklentisinin de doları 7.93 liraya kadar taşıdığının altını çizen Yıldırımtürk, ayrıca “Malum, her ayın 1’i ile 10’u arasında peş peşe döviz alımı yapılıyor. Bu da reel sektörün pozisyon kapatma işlemlerinden kaynaklanıyor. Haliyle dolar prim yapıyor” şeklinde konuştu.

İniş çıkışlar devam ediyor

Ekonomist Burçak Gezgin, ne olup biteceğini kestirmenin zor olduğunu kaydedip “Yakında ABD’de önemli bir seçim yapılacak. Yarışın galibinin kim olacağı belli değil. Tabii Başkan Donald Trump’ın ek teşvik paketini devreye almaması da tartışılan konulardan. Bütün bunlar belirsizliğe sebep oluyor. Doğal olarak dolar ve Euro’da inişler çıkışlı grafik sergiliyor” diye konuştu.

Yeni bir hamle yapılmalı

“Doğu Akdeniz, Azerbaycan-Ermenistan savaşı, Kıbrıs’ta Kapalı Maraş’ın açılması gibi konular önemli ama dövizi yükselten net nedenler değil” ifadesini kullanan Gezgin, ilaveten şu görüşleri paylaştı: “Dolar ve Euro’nun rotasında TCMB’nin alacağı kararlar daha önemli rol oynuyor. Hatırlanacağı üzere kurum, eylülde faiz oranını 200 baz puan arttırdı. Bu hamleyi ağustos ayında yapsaydı piyasanın önünde yer alabilirdi. Ne yazık ki piyasanı gerisinde kaldı. Ancak TCMB, bir adım daha atabilir. Piyasayı yakalamak için yeni bir faiz artışı yapabilir. Bunu yapmalı aksi takdirde dövizin ateşi kolay kolay dinmez.”