Dolar ve euroda son durum! Yükselişe geçtiler

Dün kuru dün bankalararası piyasaların kapanış saatinde 6.05 TL seviyesinde hareket ederken, yeni güne 6.00 TL seviyesinin üzerinde başladı. Dolar gün içerisinde en yüksek 6.0881 TL seviyesini görürken, saat 12 itibarıyla 6.20 TL seviyesinde hareket ediyor. Euro kuru ise aynı dakikalarda 7.14 TL seviyesinde bulunuyor.

Dolar kuru, dün beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verisi öncesi 5.99 TL seviyesinde hareket ederken, verinin ardından 6.09 TL'nin üzerini görmüş ve gün içerisinde dalgalı bir seyir izlemişti.