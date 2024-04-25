Dolar ve euro için bugün çok kritik!
Piyasalar bugün Merkez Bankası'nın saat 14:00'te açıklayacağı faiz kararına odaklanmış durumda. Kritik faiz kararı öncesi yeni güne dolar düşüşle euro ise yükselişle başladı. İşte 25 Nisan 2024 Perşembe günü günü dolar, euro, sterlin ve güncel döviz kurları...
Piyasalar bugün Merkez Bankası'nın saat 14:00'te açıklayacağı faiz kararına odaklanmış durumda. Kritik faiz kararı öncesi yeni güne dolar düşüşle euro ise yükselişle başladı. İşte 25 Nisan 2024 Perşembe günü günü dolar, euro, sterlin ve güncel döviz kurları...
Piyasalar bugün Merkez Bankası'nın saat 14:00'te açıklayacağı faiz kararına odaklanmış durumda.
Dolar yeni güne düşüşle başladı. Euro ise yeni güne sert yükselişle başladı.
İstanbul serbest piyasada 32,5646 liradan alınan dolar, 32,6074 liradan satılıyor. 34,9677 liradan alınan euro satış fiyatı ise 35,0376 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 32,5200 lira, avronun satış fiyatı ise 34,7910 lira olmuştu.
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