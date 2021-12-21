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Ekonomi Dolar ve altının çökeceğini bilmişti! İslam Memiş 'Yapmayın' diyerek orayı işaret etti
Ekonomi

Dolar ve altının çökeceğini bilmişti! İslam Memiş 'Yapmayın' diyerek orayı işaret etti

Dün dolar ve altında büyük çöküş yaşanacağını saatler öncesinden bilen İslam Memiş'ten yeni uyarı geldi. Kağıt paraya yatırım yapmak için erken olduğunu belirten Memiş, ısrar edenler içinse sterlini işaret etti.

Yeniakit Publisher
2021-12-21 14:49:00 -
Dolar ve altının çökeceğini bilmişti! İslam Memiş 'Yapmayın' diyerek orayı işaret etti

Dün öğle saatlerinde "Şimdi her şey zirve yapıyor, eyvallah. Ancak şunu da unutmamak gerek; Bilmediğimiz bir anda hepsi çökecek! O zaman da yüksekten maliyet yapanlarında durumu içler acısı olacak!" uyarısı yapan İslam Memiş saatler sonra haklı çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasıyla birlikte 18 lirayı aşan dolar ve 1000 lirayı aşan gram altın çöktü...

Dolar çöktükten sonra "Bu daha fragman yarını bekleyelim" diyen İslam Memiş'ten yeni uyarılar geldi. İslam Memiş, kağıt paraya yatırım yapacaklara "Sterlin alın" tavsiyesinde bulundu. İslam Memiş, Twitter hesabı üzerinden şu paylaşımı yaptı:

Sterlin alın, 2022'de doları sağlam tokatlar!

"Eğer ısrar ile kağıt paraya yatırım yapacak olan varsa (ki erken) İngiliz Sterlini’ne (GBP) derim. Sterlin, 2022’de doları sağlam tokatlar. Sterlin, Sterlin, Sterlin…"
Sterlin serbest piyasada saat 13:0 itibariyle 18 liranın üzerinde işlem görüyor...

Gümüş alan kazandı!

Aylardır gümüye yatırım yapın diyen İslam Memiş altın mı gümüş mü sorularına da "10 liranın üzerinden değil, 8 liradan gümüş alan kazandı." değerlendirmesiyle cevap verdi.

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Talha

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