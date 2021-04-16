Dolar ve altın alacaklar dikkat! Uzman isim 'Bana sağlıklı gelmiyor' diyerek uyardı
Dolar kurunda düşüş, altın fiyatlarında ise normal seyir devam ederken piyasalara ilişkin çarpıcı yorumlar geliyor.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, yüzde 19 olan politika faizini değiştirmedi.
Bu, Merkez Bankası'nın, Başkan Şahap Kavcıoğlu yönetiminde açıkladığı ilk faiz kararı oldu.
Açıklanan kararın piyasalara nasıl yansıyacağı merakla beklenirken stratejist Rıdvan Baştürk'ten önemli tahminler geldi.
Rıdvan Baştürk, altın fiyatlarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Ons altın... ABD ekonomi güçlü veriler açıklıyor dedik, ons altın aldılar dün. Bana sağlıklı bir yükseliş olarak gelmiyor. Kısa vadede altına sarkarsa yeniden baskı görebiliriz" dedi.
Dolara ilişkin yorumlarını da aktaran Baştürk, "Dolar kuru... Yukarı yönde riski devam ediyor. Kısa vadede 8.00 desteği izlenmelidir. 8.50 ana direncidir" ifadelerini kullandı.