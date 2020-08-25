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Ekonomi Dolar tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü
Ekonomi

Dolar tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü

Dolar 7,4022 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Bu rakamla rekor tazeleyen Dolar/TL, 18 Ağustos'ta 7,4005 seviyesini test etmişti.

Yeniakit Publisher
2020-08-25 18:01:00 -
Dolar tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü

Dün, 7,2898 ile 7,3846 seviyeleri arasında git gel yapan dolar/TL, günü önceki kapanışa kıyasla yüzde 0,6 değer kazanarak 7,3789'dan tamamladı.

Yeni güne artışla başlayan Dolar/TL, saat 16.00 itibarıyla 7,4022 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

16.45 itibarıyla dolar 7,3990'dan işlem görürken euro/TL 8,7579'dan, sterlin/TL de 9,7273'den satılıyor.

Merkez Bankası'ndan dolar hamlesi

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, bugün geleneksel yöntemle 15 Eylül vadeli 10 milyar lira tutarında repo ihalesi açtı.

Merkez Bankası, piyasayı yüzde 11,32 oranındaki basit faizle 10 milyar lira fonladı.

15 Eylül vadeli geleneksel yöntemli repo ihalesine 41,45 milyar lira teklif verildi.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın açtığı ihalede; ortalama bileşik faiz yüzde 11,94, en düşük faiz yüzde 11,93 ve en yüksek faiz yüzde 12,14 bandında gerçekleşti.

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Yorumlar

serdar-1.

Dünyanın en büyük süper ekonomisi bizde en büyük süper güç biz olduk 
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mehmet

Dolar almayın yanarsınız diyenler,şimdi kim yandı?
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