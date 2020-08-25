Dolar tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü
Dolar 7,4022 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Bu rakamla rekor tazeleyen Dolar/TL, 18 Ağustos'ta 7,4005 seviyesini test etmişti.
Dün, 7,2898 ile 7,3846 seviyeleri arasında git gel yapan dolar/TL, günü önceki kapanışa kıyasla yüzde 0,6 değer kazanarak 7,3789'dan tamamladı.
Yeni güne artışla başlayan Dolar/TL, saat 16.00 itibarıyla 7,4022 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.
16.45 itibarıyla dolar 7,3990'dan işlem görürken euro/TL 8,7579'dan, sterlin/TL de 9,7273'den satılıyor.
Merkez Bankası'ndan dolar hamlesi
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, bugün geleneksel yöntemle 15 Eylül vadeli 10 milyar lira tutarında repo ihalesi açtı.
Merkez Bankası, piyasayı yüzde 11,32 oranındaki basit faizle 10 milyar lira fonladı.
15 Eylül vadeli geleneksel yöntemli repo ihalesine 41,45 milyar lira teklif verildi.
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın açtığı ihalede; ortalama bileşik faiz yüzde 11,94, en düşük faiz yüzde 11,93 ve en yüksek faiz yüzde 12,14 bandında gerçekleşti.