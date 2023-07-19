Dolar tahminleri gündem olan İslam Memiş tarih vererek duyurdu: Büyük bir acı sınavdan geçecekler!

Piyasa hareketliliği hızla devam ederken yatırımcılar uzmanların açıklamalarını yakından takip ediyor. İslam Memiş tarih verdi!

Altın ve dolar piyasasında yaşanan hareketlilik hızla devam ederken yatırım yapmak isteyen vatandaşlar doğru zamanı arıyor. Peki İslam Memiş yükselişlerle ilgili neler söyledi? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

İSLAM MEMİŞ'TEN ÖNEMLİ DEĞERLENDİRMELER!

Altın ve dolar günden güne yükselmeye devam ediyor. Yatırımcılar uzmanların piyasa ile ilgili yorumlarını ve önerilerini yakından takip ederken İslam Memiş piyasa ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Memiş, değerlendirmelerinde şu sözlere yer verdi; 'Kısa zamanda ONS altında 1920 dolar destek seviyesini bekliyorum. Senenin ikinci yarısı için hedefler değişmedi. 2.150-2.250-2.300 dolar hedefini düşünüyorum. Kısa vadede yatay devam etse de sonrasında yükselişe geçecek. Dolar nereye giderse gram altın oraya gider.

Gram altın senenin ilk yarısında yatırımcılarına yüzde 50 kazandırdı ve zirveye yerleşti. Senenin ikinci yarısında 1770-1800 TL hedefleri var. Satış için acele edilmemesi gerekiyor, dikkatli olmak lazım. Senenin ikinci yarısında 92-94 dolar endeksi beklentim sürüyor. Buradan tekrar kısa vadede tepki alışları olabilir. Senenin ikinci yarısında 92-102 dolardan işlem görmeye başlayabilir. Euro dolar paritesi 1.15 seviyelerini test ettikten sonra tekrar değerlendirilecek. Senenin ikinci yarısı için dolar mı Euro mu derseniz ben hala Euro diyorum. Senenin ikinci yarısı için dolar kurunda 25.50-27.70 TL aralığını bekliyorum. Kısa vadede 25.70-26.70 TL seviyelerini takip edeceğim' dedi. veteknoloji-net'in derlediği haberde: Kısa vadede dolar kuru 25.50 TL seviyelerine düşebilir.' ifadesine yer verildi. öte yandan uzmanlar Piyasa uzmanları ise, doların 28 liraya çıktıktan sonra 25 lira civarına geri düşmesini bekliyorlar yorumlarında bulundular.

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