Dolar rekor tazeledi!

Dolar kuru güne 4.16 seviyesinde başlarken, beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verileri sonrası 4.2480 TL ile tarihi rekorunu kırdı. Dolar kuru şu dakikalarda 4.19-10 seviyesinde hareket ediyor. Euro kuru ise 5.0534 TL'ye kadar çıktı. Şu saatlerde 5,03 seviyesinde.

ENFLASYON BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE



TÜİK, nisan ayı enflasyonunu açıkladı. Buna göre TÜFE aylık yüzde 1.87 artarken, yıllık enflasyon ise 10.85 oldu. Piyasa beklentisi TÜFE'nin nisan ayında yüzde 1.6 artması, yıl sonunda ise yüzde 10.15 olması yönündeydi.

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 15.45 itibarıyla şöyle:

BORSADA KAYIP YOK: Güne 104 bin seviyesinden başlayan borsada işe verilerin açıklanmasının ardından çok fazla bir değişiklik olmadı. Borsa İstanbul 104 bin 300 seviyesinde hareket ediyor.

GRAM ALTIN 177 LİRAYA ÇIKTI: Altının gram fiyatı, güne yatay seyirle başlamasının ardından 175,2 lira seviyelerinde dengelendi. Ancak enflasyon verilerinden altın fiyatları da nasibini aldı. Gram altın 177 TL'nin üstüne çıktı. Çeyrek altın 288 liradan 292 lirayı gördü.

Dün dolar kurundaki değer kazançlarının etkisiyle alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2 artışla 175,4 liradan tamamladı.

AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün akşam faiz oranlarını yüzde 1,50-1,75 aralığında sabit bıraktığını anımsatarak, "Fed yetkilileri, faiz oranlarında değişikliğe gitmedi ve faiz artırımlarında kademeli bir patika izleyecekleri görüşünü korudu. Faiz kararı açıklandıktan sonra altının ons fiyatında agresif yükseliş yaşanmadığını gözlemledik. Bugün altının ons fiyatının 1.304-1.314 dolar aralığında dalgalanmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Memiş, dün küresel ve yurt içi piyasalarda doların değer kazanmasının altının gram fiyatını olumlu yönde desteklediğini belirterek, teknik açıdan altının gram fiyatında 174,20 liranın destek, 176,70 liranın ise direnç konumunda olduğunu dile getirdi.

Bugün yurt içinde ve Avro Bölgesi'nde enflasyon, ABD'de hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildiren Memiş, jeopolitik ve siyasi gelişmelerin de altın fiyatlarının yönü üzerinde etkili olacağını kaydetti.