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Dolar piyasaya nasıl başladı? İşte ilk rakamlar...

Geçtiğimiz günlerde 3 ayın en düşük seviyesi olan 5.30 seviyesine kadar gerileyen dolar yeniden yükselişe geçti.

15 Kasım 2018 Perşembe 09:38
Dolar piyasaya nasıl başladı? İşte ilk rakamlar...

Kapalıçarşı'da 5,4680 liradan alınan dolar 5,4700 liradan satılıyor. 6,2100 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,2120 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,4610 lira, avronun satış fiyatı ise 6,1680 lira olmuştu.

Piyasalar son dönemde Türkiye-ABD ilişkilerindeki iyileşme paralelinde Halkbank konusundaki gelişmeleri izliyor.

Diğer yandan ABD seçimleri, İran yaptırımlarına tanınan muafiyet, Brexit süreci, ABD faiz kararları küresel piyasalarda yön belirleyici unsurlar olarak takip ediliyor.

 KAYNAK: AA

Haber Tarihi: 15 Kasım 2018 Perşembe 09:38
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