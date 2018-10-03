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Dolar piyasaya nasıl başladı?

Dolar/TL yeni güne 6 lira seviyesinde başladı.

03 Ekim 2018 Çarşamba 09:13
Dolar piyasaya nasıl başladı?

Piyasalar bugün saat 10:00'da açıklanacak eylül ayı enflasyon verisini bekliyor. Reuters anketine göre TÜFE'de eylül ayı gıda fiyatlarında, son enerji zamları ve TL'deki değer kaybının etkisiyle yüzde 3.6 artış beklenirken, yıl sonu için tahminler de yüzde 21.8'e yükseldi. Aylık artışın yüzde 3.6 seviyesinde gerçekleşmesi halinde yıllık enflasyonun eylülde yüzde 21.3 civarına yükseleceği hesaplanıyor ağustosta yıllık enflasyon yüzde 17.9 seviyesindeydi.

İHRACAT DESTEĞİ

Dolar pazartesi günü eylül ayı ihracat rakamının yüzde 22,25 artışla 14,5 milyar dolara yükselmesi ve cari açıktaki düşüş beklentisiyle 5.90 seviyesine dek inmişti. Kur dün de güne 5.95  seviyesinden başlamış, gün içerisinde 6 TL'nin üzerine çıkmıştı.

Dolar/TL şu dakikalarda 6 lira seviyesinden işlem görüyor. Euro/TL ise 6.95 civarında seyrediyor.

Haber Tarihi: 03 Ekim 2018 Çarşamba 09:13
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