THY - TR Çıkışlı DAB
0553 313 94 23

Dolar piyasaya 6.07 seviyelerinde başladı

Dün akşam piyasaların kapanış saatinde 6.03 civarında bulunan dolar kuru, bu sabah ilk işlemlerde 6.07 seviyelerinde seyrediyor.

04 Ekim 2018 Perşembe 10:07
Dolar piyasaya 6.07 seviyelerinde başladı

Enflasyonun eylülde beklentilerin oldukça üzerinde artış kaydetmesinin ardından dolar/TL dün 6 - 6.10 aralığında dalgalandı.

Kurda bu sabah ilk işlemler yine bu aralıkta gerçekleşiyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 6,0730 liradan, euro 6,9850 liradan güne başladı.

Kapalıçarşı'da 6,0710 liradan alınan dolar 6,0730 liradan satılıyor. 6,9830 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 6,9850 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,0340 lira, euronun satış fiyatı ise 6,9620 lira olmuştu.

Analistler TCMB'nin Eylül PPK toplantısında 625 baz puanlık yüklü faiz artırımı sonrası yükselen reel faizin, enflasyon verisinin ardından tekrar düşmesiyle birlikte TL'nin değer kaybettiğini ve gözlerin tekrar TCMB'ye çevrileceğini belirtiyor.

Haber Tarihi: 04 Ekim 2018 Perşembe 10:07
  1. İstanbul
  2. dolar
  3. ekonomi
  4. piyasalar
  5. euro

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AB ve NATO'nun 'Balkanlar' planı! "Türkiye ile ilişkiler güçlenince..."
    1. AB ve NATO'nun 'Balkanlar' planı!..
    2. Erdoğan'ın çağrısı sonrası harekete..
    3. Otomotiv ihracatı rekora koştu
    4. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci hafta..
    5. Aydın'da parasına göz diken eski koca..
    6. Bakan Fatih Dönmez "500 milyon..
    7. Kimya ihracatta ikinciliğe yükseldi
    8. Fenerbahçe'nin konuğu Trnava! Muhtemel..
    9. İstanbul'da korkunç kaza! Ortalık..
    10. Akkuyu Nükleer Güç Santrali ile ilgili..
    11. Trabzonspor'dan eski başkanı şok eden..
    12. CHP seçime değil 'hezimete'..
    13. Akçansa üst yönetimi yeni atamalarla..
    14. MİT Emre Uslu’yu titretti! Suçu..
    15. Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması
    16. Petrolün varili 85,97 dolar..
    17. Merkez Bankası enflasyonun sebeplerini..
    18. Abdulkadir Konukoğlu, en iyi iş..
    19. Alex de Souza'dan Trabonspor itirafı:..
    20. HDP Kovancılar ilçe başkanı Resul..
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Erbakan’ın notuna şoke eden cevap: ABD’den uçak alıyoruz, gerek yoktur
    Erbakan’ın notuna şoke eden cevap: ABD’den uçak alıyoruz, gerek yoktur
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri

    Günün Karikatürü

    4 Ekim 2018
    2018 nafaka miktarı ne kadar?
    2018 nafaka miktarı ne kadar?
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!