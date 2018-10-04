Dolar piyasaya 6.07 seviyelerinde başladı

Enflasyonun eylülde beklentilerin oldukça üzerinde artış kaydetmesinin ardından dolar/TL dün 6 - 6.10 aralığında dalgalandı.

Kurda bu sabah ilk işlemler yine bu aralıkta gerçekleşiyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 6,0730 liradan, euro 6,9850 liradan güne başladı.

Kapalıçarşı'da 6,0710 liradan alınan dolar 6,0730 liradan satılıyor. 6,9830 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 6,9850 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,0340 lira, euronun satış fiyatı ise 6,9620 lira olmuştu.

Analistler TCMB'nin Eylül PPK toplantısında 625 baz puanlık yüklü faiz artırımı sonrası yükselen reel faizin, enflasyon verisinin ardından tekrar düşmesiyle birlikte TL'nin değer kaybettiğini ve gözlerin tekrar TCMB'ye çevrileceğini belirtiyor.