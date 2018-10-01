THY - TR Çıkışlı DAB
0553 313 94 23

Dolar piyasanın ilk gününde ne kadar?

Geçen hafta bir aylık aranın ardından ilk kez 6 lira seviyesinin altını test eden dolar/TL yeni piyasaya 6 liranın üzerinde başladı.

01 Ekim 2018 Pazartesi 07:53
Dolar piyasanın ilk gününde ne kadar?

Geçen haftaya 6.30 civarında başlayan dolar/TL neredeyse tüm hafta boyunca gelişmekte olan ülke para birimlerinden daha iyi bir performans göstermiş, perşembe günü bir aylık aranın ardından ilk kez 6 lira seviyesinin altını test etmişti.

Dolar/TL'nin düşüşünde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 13 Eylül'de gerçekleştirdiği 625 baz puanlık faiz artışı ile başlayan süreç ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ve Almanya ziyaretleriyle birlikte ikili ilişkilerdeki olumlu beklentiler, bankacılık sektörüne ilişkin devam eden iyimserlik etkili olmuştu.

Dolar/TL şu dakikalarda 6.03 seviyesinde işlem görüyor. Euro/TL ise 7 civarında seyrediyor.

PİYASALARIN GÖZÜ ENFLASYONDA

Piyasada gözler çarşamba günü açıklanacak eylül ayı enflasyon verisine çevrildi. Piyasa enflasyonda yüzde 3.5-4 civarında bir artış bekliyor. Reuters'ın 15 kurumun katılımıyla yaptığı ankete göre, Tüketici Fiyatları Endeksi'nde (TÜFE) eylül ayında gıda fiyatları, son enerji zamları ve TL'deki değer kaybının etkisiyle yüzde 3.6 artış beklenirken, yılsonu için tahminler de yüzde 21.8'e yükseldi. Aylık artışın yüzde 3.6 seviyesinde gerçekleşmesi halinde yıllık enflasyonun Eylül'de yüzde 21.3 civarına yükseleceği hesaplanıyor. Ağustos'ta yıllık enflasyon yüzde 17.9 seviyesindeydi.

Haber Tarihi: 01 Ekim 2018 Pazartesi 07:53
  1. Dolar

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bondarev: Rusya Suriye’de 112 asker kaybetti
    1. Bondarev: Rusya Suriye’de 112 asker..
    2. Ankara'da kontrolden çıkan otomobil..
    3. Fenerbahçe kadrosu İstanbul'a döndü
    4. Kanada ile Amerika anlaştı! Her yıl 1..
    5. Erdoğan'dan EURO 2024 açıklaması
    6. AK Parti’nin aday şartı: 94 ruhu
    7. Kaza yapanların yardımına koşanlara..
    8. Yunan sınırından Amerika, Türkiye'yi..
    9. Mahkemede tehdit etti! Büyük küstahlık
    10. Dolar piyasanın ilk gününde ne kadar?
    11. Amerika'dan Makedonya referandumu..
    12. İşgalci İsrail'den eşi benzeri..
    13. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye..
    14. KKTC'de seramik sanatçısı kemerle..
    15. Tarihi sefer sona erdi! Dengeler..
    16. Bahçeli: Cumhur ittifakını sulandırmayın
    17. Herkesin gözü TBMM'de...
    18. Demirtaş'ın gerekçeli kararı açıklandı
    19. İzmir'in Buca ilçesinde korkutan yangın
    20. 'Hayat rehberiniz Kur'an olsun'
    İstanbul'da silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var
    İstanbul'da silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var
    En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Tahminler açıklandı
    En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Tahminler açıklandı
    Alçak FETÖ’cüden mahkemede görevli albaya tehdit! “Bunları unutma”
    Alçak FETÖ’cüden mahkemede görevli albaya tehdit! “Bunları unutma”
    Dünyanın en büyüğünden Türkiye açıklaması! 'Güvenimiz tam'
    Dünyanın en büyüğünden Türkiye açıklaması! 'Güvenimiz tam'
    PKK'nın sözde lider kadrosundaydı... Yalan oldu!
    PKK'nın sözde lider kadrosundaydı... Yalan oldu!

    Günün Karikatürü

    30 Eylül 2018
    Almanya’da basın özgürlüğü yerlerde
    Almanya’da basın özgürlüğü yerlerde
    MHP Lideri Bahçeli: Biz CHP gibi olamayız!
    MHP Lideri Bahçeli: Biz CHP gibi olamayız!