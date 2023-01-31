Dolar o tarihte 5 lira olabilir! Bu tahmin çok ses getirir

Stratejist İbrahim Ufuk Kaynak, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 'Türkiye'yi gaz merkezi yapacağız' çıkışının büyük önem arz ettiğini söyledi.

İbrahim Ufuk Kaynak, "Bizim sosyal alanda akıl üretmemiz lazım. Mesela Cihat Yaycı'nın Mavi Vatan projesi çok büyük akıldır. Dünya 5'ten büyüktür, sözü çok büyük akıldır. Bir diğeri de Berat Albayrak'ın sözüdür. Albayrak bakanken 'Türkiye enerji üssü olursa bambaşka yüzyıl denklemine geçiyoruz' demişti. İşte o söylemi bugün hayata geçiyor. 13 ayrı petrol ve gaz hattı Türkiye'de birleşiyor. Ama en önemli nokta Rusya'dan geldi. Putin, 'Ben gazı veriyorum. Tüm haklarını Türkiye'ye veriyorum' dedi. İşte ben buna dayanarak Türkiye, gaz ve petrol ihracatı konusunda Türk lirası ödemeye mecbur ederse ülkeleri denklem tam anlamıyla değişir. Dolar 5-6 liraya düşer. Bu faydalı mı değil mi ben bilemiyorum. Ekonomist değilim. Merkez Bankası'nın durumunu, devletin halini bileceksin. Ben eldeki delillere bakarak söylüyorum. Türkiye 6 ay sonra gaz merkezi olursa yıllarca beklememize gerek yok. Doları da kontrol eder duruma geliriz. Dolara tokat vurursak dünyaya vurmuş oluruz" dedi.