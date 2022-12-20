Dolar ne kadar oldu? 20 Aralık dolar 2022 döviz kuru: Euro ve sterlinde son durum nedir? 1 dolar ne kadar?
Dolar, euro ve sterlinde son durum araştırılıyor. Dolar, euro gibi evrensel para birimleriyle ve altın kuruyla ilgilenen yatırımcı ve vatandaşlar, arama motorlarında döviz ve altın kurlarını araştırıyor. Dolar 18,64 TL üzerinde işlem görmeye devam ediyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, dolar hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Rusya’da bankalar ve şirketler yaptırımlar nedeniyle dolardan uzaklaşırken, ticarette başta yuan olmak üzere dost ülkelerin para birimlerin kullanımı da yaygınlaşıyor. Rusya’nın en büyük borsası Moskova Borsası’nda Türk lirasına yönelik talebin 2022’de geçen yıla kıyasla 17 kat arttığı açıklamasında bulundu. Peki dolar ne kadar oldu? 20 Aralık Pazar 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, altın fiyatları ve sterlinde son durum nedir? fiyatlarını ve 1 dolar kaç TL? sorusunun cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...
Dolar, Euro gibi evrensel para birimleriyle ve altın kuruyla ilgilenen yatırımcı ve vatandaşlar, arama motorlarında döviz ve altın kurlarını araştırıyor. Peki dolar ne kadar oldu? 20 Aralık Salı 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, fiyatlarını ve 1 dolar kaç TL? sorusunun cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...
Dolar, euro ve sterlin fiyatları araştırılıyor. Dolar fiyatı hakkında görüş belirten Memiş, doların Mart ayına kadar yükselişine devam edeceğini belirtti.
TL'ye hücum: 1 ayda 10 milyar doları aştı!
Döviz hesapları son 1 yılda 33 milyar dolar, 1 ayda ise 10.5 milyar dolar azalarak mevduatta TL'nin payı yüzde 38'den 52'ye çıktı.
20 ARALIK 2022 ALTIN FİYATLARI VE DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM Dolar/TL
(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ
ABD Doları: 18,66 (Alış) - 18,66 (Satış)
EURO: 19,86 (Alış) - 19,87 (Satış)
STERLİN: 22,63 (Alış) - 22,74 (Satış)
1 DOLAR = 18,66 TL
Dolar/Rus Rublesi (USD/RUB)
Dolar Rus Rublesi: 69,37 Rus Rublesi
1 Rus Rublesi kaç TL: 0,27 Türk Lirası
100 dolar Rusya'da ne kadar?
6.936,55 Rus Rublesi
20 Aralık 2022 gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
20 Aralık Salı 2022 canlı altın fiyatları...
GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 1.084,59
Gram altın satış: 1.084,75
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 1.775,00
Çeyrek altın satış: 3.597,00
YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 3.550,00
Yarım altın satış: 3.575,00
TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 7.122,00
Tam altın satış: 7.170,00
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 7.267,00
Cumhuriyet altını satış: 7.377,00
ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 7.309,00
Ata altın satış: 7.357,00
DOLAR TAHMİNİ: Raporda 2023 yılı sonu için kur tahminlerine de yer verildi. 2023'te dolar karşısında en fazla değer kaybının Arjantin Pesosu ve TL'de beklediklerini belirten banka ekonomistleri, dolar/peso kurunda yüzde 102,6, dolar/TL kurunda yüzde 23,4 artış tahmininde bulundu. Bu tahmine göre, şu an 18,64 olan dolar/TL kurunun bu yıl sonunda 19, Haziran 2023'te 21, 2023 yılı sonunda 23 TL olması bekleniyor.
Fed faiz artırım hızını düşürmesine rağmen Fed Başkanı Jerome Powell'ın piyasalara verdiği mesajlar sonrası altın fiyatları ise düşüşe yöneldi.
Ekonomi
Dolar ne kadar oldu? 18 Aralık dolar 2022 döviz kuru: Euro ve sterlinde son durum nedir? 1 dolar ne kadar?