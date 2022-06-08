Dolar ne kadar? Euro kaç lira? 8 Haziran 2022: Canlı dolar kuru euro sterlin fiyatları!

Dolar kuru fiyatları anlık olarak yatırımcı tarafından takip ediliyor. Fed’in 50 baz puanlık faiz artışının etkilerini serbest piyasada görülmeye başladı. Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 20 Aralık’ta açıklanan kur korumalı TL hesabının işleme alınmasından sonra ilk kez kritik seviyeyi aştı. Peki Dolar kuru 8 Haziran 2022! Dolar ne kadar, kaç TL?

Dolar ne kadar kaç TL?

Serbest piyasada dolar kuru, 8 Haziran 2022 Çarşamba günü saat 09.00 itibarıyla 16,8992 TL'den alınırken, 16,8901 TL'den satılıyor.

Euro bugün ne kadar kaç TL?

Serbest piyasada euro kuru, 8 Haziran 2022 Çarşamba günü saat 09.00 itibarıyla 18,0910 TL'den alınırken, 18,1220 TL'den satılıyor.

Sterlin ne kadar kaç TL?

Sterlin de dolar ve euro kadar merak ediliyor. Peki Sterlin alış satış fiyatı ne kadar? Serbest piyasa İngiliz sterlini, 8 Haziran 2022 Çarşamba günü saat 09.00 itibarıyla 21,2691 TL'den alınırken 21,2130 TL'den satılıyor.

Serbest piyasada döviz fiyatları (8 Haziran 2022)