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Dolar ne kadar? Dolarda son durum? Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu?

Dolar ne kadar? Dolarda son durum? Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Son dakika dolar sabah saatlerinde 6,5 TL’yi aştı. Türkiye ile ABD arasındaki Rahip Brunson krizi devam ederken, son dakika dolar yine 7 TL’yi zorluyor. Dolar kurunda beklenmedik olarak son dakika gelişmeleri yaşanırken, dolar neden yükseliyor? Dolar daha ne kadar yükselecek? Doların yükselmesinin sebebi ne? Dolar düşecek mi? Dolar ne zaman düşecek? Dolar kaç TL oldu? Dolar kuru güne nasıl başladı? İşte dolar ile ilgili son dakika bilgileri…

03 Eylül 2018 Pazartesi 08:46
Dolar ne kadar? Dolarda son durum? Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu?

Son dakika dolar sabah saatlerinde 6,5 TL’yi aştı. Türkiye ile ABD arasındaki Rahip Brunson krizi devam ederken, son dakika dolar yine 7 TL’yi zorluyor. Dolar kurunda beklenmedik olarak son dakika gelişmeleri yaşanırken, dolar neden yükseliyor? Dolar daha ne kadar yükselecek? Doların yükselmesinin sebebi ne? Dolar düşecek mi? Dolar ne zaman düşecek? Dolar kaç TL oldu? Dolar kuru güne nasıl başladı? İşte dolar ile ilgili son dakika bilgileri…

Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bugün saat 10.00'da açıklanacak enflasyon verisi öncesi dolarda son durum... Bankalararası piyasada döviz kurlarında ilk rakamlar Eylül ayının ilk iş gününde dolar 6,5769'dan işlem görüyor. Euro/TL ise 7,6416 TL’de yer alıyor. 3 Eylül haftasının ilk iş gününde gözler ilk olarak bugün açıklanacak enflasyon verilerinde. Ertesi gün ise Merkez Bankası enflasyon verilerine yönelik değerlendirmelerde bulunacak. Ayrıca, bugün ABD piyasaları 'Labor Day' (İşçi Günü) nedeniyle kapalı.

Haber Tarihi: 03 Eylül 2018 Pazartesi 08:46
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