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Ekonomi Dolar ne kadar? Dolar düşer mi çıkar mı?
Ekonomi

Dolar ne kadar? Dolar düşer mi çıkar mı?

Dolar kuru bugün ne kadar? sorusunu dolara yatırım yapan ya da yapacaklar tarafından merak edilirken, dolar beklenmedik bir şekilde düşmesi yatırımcıyı endişelendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada vatandaşları TL almalarını istemişti. Peki dolar ne kadar? Dolar neden düşüyor? Dolar düşer mi çıkar mı? İşte dolar yorumları.

Yeniakit Publisher
2020-12-20 09:38:00 - 2020-12-20 09:39:31
Dolar ne kadar? Dolar düşer mi çıkar mı?

Dolar kuru hafta kapanışında yüzde 0,95’lik bir gerileme yaşayarak 7,70 lira seviyesinin altına inmesi dolara yatırım yapan vatandaşları endişelendirdi. Ekonomist Mahfi Eğilmez, sert düşüşle yatırımcısını tedirgin eden dolarla ilgili sosyal medya hesabından doların düşme nedenlerini açıkladı. Eğilmez, "Dolar/TL kurunun düşmesinin başlıca iki nedeni var" dedi.  Eğilmez dolar kuruna ilişkin şunları söyledi: ”(1) Dolar değer kaybediyor (Ekteki DXY endeksi.) (2) TCMB'den piyasa uyumlu açıklamalar geliyor. Bu açıklamalar olumlu olmakla birlikte 24 Aralık toplantısı için faiz artışı beklentisi yarattığı dikkate alınmalı." Eğilmez, bir takipçisinin "ABD yaptırımı açıklandığı gün doların düşmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna da  "İki nedeni var: 1. ABD'den daha büyük yaptırım gelmesi beklenirken düşük yaptırım gelmesi, 2. TCMB piyasa yanlısı açıklamalar yaparak faiz artışı yapacağı beklentisi yarattı" yanıtını verdi.

Dolar ne kadar? Dolar kuru bugün kaç TL?

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