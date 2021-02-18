Dolar ne kadar? Altın kaç para? Merkez Bankası faiz kararı sonrası dolar, euro, gram, çeyrek altın ne kadar?

Merkez Bankası beklenen faiz kararını açıkladı. Yılın ikinci toplantısını yapan Merkez Bankası politika faizini beklendiği gibi yüzde 17'de bıraktı. Merkez Bankası böylece faizi iki ay aynı seviyede tuttu. Ekonomistler, politika faizinin sabit bırakılacağını, olası bir faiz artışının ise sürpriz olarak değerlendirileceğini öngörüyordu. Merkez Bankası faizde son olarak aralık ayında hamle yaptı. O taplantıda politika faizi 2 puan artırılmıştı. Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolar, euro, gram altın, çeyrek altın fiyatları merak ediliyordu. Dolar/TL, TCMB'nin faiz kararının ardından 6,94-6,95 seviyelerinde yatay seyrediyor. Euro/TL ise 8,34'ün üzerinde işlem görüyor.

Altın fiyatları ne kadar?

GRAM ALTIN FİYATI

398,75

400,70

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

398,38

398,48

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.785,89

1.786,24

ÇEYREK ALTIN FİYATI

637,40

651,50

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

2.549,61

2.598,08

YARIM ALTIN FİYATI

1.270,82

1.303,02

ZİYNET ALTINI FİYATI

2.549,61

2.598,08

ATA ALTIN FİYATI

2.640,42

2.707,32

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

218,31

264,19

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

360,88

388,83