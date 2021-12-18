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Ekonomi Dolar kurundaki dalgalanma sonrası kritik gelişmeyi paylaştı: Erdoğan'ın bir planı var
Ekonomi

Dolar kurundaki dalgalanma sonrası kritik gelişmeyi paylaştı: Erdoğan'ın bir planı var

Sabah başyazarı Mehmet Barlas, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk Lirası ve dolar konusunda bir planının olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-12-18 11:57:00 -
Dolar kurundaki dalgalanma sonrası kritik gelişmeyi paylaştı: Erdoğan'ın bir planı var

Sabah başyazarı Mehmet Barlas, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Türk Lirası'nın bu kadar değer kaybetmesine daha fazla izin vermeyeceğini düşündüğünü' söyledi.

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, asgari ücrete son 50 yılın en büyük zammı yapıldığını belirterek, "Son haftada 111 ülke faizini değiştirmedi. 33 ülke faizini artırdı. Türkiye faiz düşürdü. Uzmanlar bunun olumlu sonuçlarının yakın dönemde görüleceğini söylüyor. Geniş kitleler ise kendilerine ulusal refah içerisinde asgari ücret yoluyla ayrılan payı konuşuyor" diye yazdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk Lirası'nın bu kadar değer kaybetmesine daha fazla izin vermeyeceğini düşündüğünü kaydeden Barlas, şunları söyledi:

"Erdoğan ve ekonomi kurmaylarının mutlaka bir planı vardır.

Artık bir gerçeği hiç unutmayalım.

Cumhurbaşkanı Erdoğan en kritik dönemlerde bazı riskleri üstleniyor.

Hiç ummadığınız anda beklenmedik çözümlerle sorunları geride bırakıyor."

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