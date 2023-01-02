‘Dolar kuru acilen yükseltilmeli’ demişti! Bu kez Erdoğan’a seslendi: İndirim bekliyoruz

TİM Başkanı Mustafa Gültepe, döviz kurlarındaki artışın enflasyonun altında kalmasının, ihracatta rekabet koşullarını zorladığını söylemişti.

2022 yılı dış ticaret rakamları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un katılımıyla açıklandı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, burada yaptığı konuşmada, 2022'nin hem küresel ekonomi, hem de gelişmekte olan ülkeler açısından zorlu geçtiğini belirterek, buna rağmen, genelde Türkiye ekonomisinin ortaya koyduğu performans, özelde ise ihracatçıların elde ettiği başarının geçen yıla damga vurduğunu söyledi.

Türkiye'nin küresel tedarik zincirlerinin yeniden yapılanması sürecinde üretim ve ihracatta avantaj sağlayan ülkelerin başında geldiğini ifade eden Gültepe, 2022'de ihracat rekoru kırıldığını ve ihracatta rekorların elbette kendiliğinden gelmediğini dile getirdi.

Gültepe, başarının ardında gece gündüz demeden çalışan emekçilerin, dünyayı adım adım dolaşan ihracatçıların, kararlarıyla yollarını aydınlatan ekonomi yönetiminin çabası ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü iradesinin yattığını vurguladı.

"108 ülkede ihracat rekoru kırdık"

Gültepe, başarının rekorlarla taçlandırıldığı bu yolda TİM’in yaptığı çalışmalara ilişkin şunları kaydetti:

"2022’de dünyada Türk ürünü ile tanışmayan tek ülke bırakmadık. 21 bin 501 firmamızı ihracat ailemize kattık. Bu firmalarımızla tam 3 milyar 700 milyon dolarlık ihracata imza attık. 162 ülkeye ihracatımızı arttırırken, 108 ülkede ihracat rekoru kırdık. 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptığımız ülke sayısını 52’ye çıkardık. Almanya, ABD, Irak, Birleşik Krallık ve İtalya en çok ihracat yaptığımız ilk 5 ülke oldu. 16 sektörümüz ihracat rekoruna imza atarken, 23 sektörümüzün ihracatı 1 milyar dolar sınırını aştı. Geçen yıl TİM ve ihracatçı birlikleri olarak, 43 ülkede 72 ticaret heyeti düzenledik. 100’den fazla ülkeden katılımcıyı 38 alım heyetiyle ülkemizde ağırladık. Yurt içinde ve yurt dışında toplam 184 fuara katılım sağladık. Birim ihracat değerimizi yüzde 14,7 artırarak 1,44 dolara çıkardık."

"2023'te 55 ülkede toplam 250 fuara katılacağız"

Mustafa Gültepe, geçen yıl iş süreçlerini kolaylaştıran dijitalleşme ile ihracatın hızına hız kattıkları belirterek, sonuç olarak yeni bir ihracat rekoruna imza attıklarını ifade etti.

Cumhuriyetin 100’üncü, TİM’in kuruluşunun 30. yıldönümü olan 2023’de, 60 ülkede 100 ticaret heyeti ile 120 ülkeden katılımcıları ağırlayacakları 45 alım heyeti gerçekleştireceklerini bildiren Gültepe, 55 ülkede toplam 250 fuara katılacaklarını söyledi.

Ur-Ge projelerinin sayısını 32’ye yükselteceklerini açıklayan Gültepe, "TİM çatısı altındaki birliklerimizle beraber ortak akıl ve istişareyle en çok ihracat yapan 10 ülkeden biri olma hedefine yürüyeceğiz. Özetle gece gündüz demeyecek, yolumuza devam edeceğiz. İhracat bayrağını çok daha yükseklerde dalgalandıracağız. Bu bizim sizlere ve milletimize sözümüz olsun…" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Zatıalinizden bir bu kadar daha indirim bekliyoruz

İhracatta hedeflere ulaşabilmeleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ekonomi yönetiminden bazı beklentileri olduğunu belirten Gültepe, şunları kaydetti:

"Sanayide kullanılan elektrik ve doğal gaz fiyatında yapılan indirimler yeni yıla başlarken hepimiz için büyük moral oldu. İhracat ailemiz adına size şükranlarımızı sunuyorum. Ancak rekabet gücümüzü koruyabilmemiz için zatıalinizden bir bu kadar daha indirim bekliyoruz. İhracatta büyük hedeflerimizi gerçekleştirebilmemiz için üretim kapasitemizi artırmak, teknolojik alt yapımızı yenilemek durumundayız. Dolayısıyla Merkez Bankası ve Eximbank’ın bu süreçte uzun vadeli finansman kredileriyle ihracatçılarımıza daha çok katkı vermesi gerektiğini düşünüyoruz. Yeşil dönüşüm ve dijitalleşmeyle ilgili bütün yatırımların bölge ayrımı gözetilmeksizin destek kapsamına alınmasını bekliyoruz. Şirketlerimizin sermaye yapılarının korunabilmesi için enflasyon muhasebesi uygulamasının 2022’yi kapsayacak şekilde öne çekilmesini istirham ediyoruz. Son olarak İstanbul'umuza yakışır modern bir fuar merkezi için zatıalinizden müjde bekliyoruz."

Dünya Gazetesi