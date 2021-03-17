Dolar kaç TL? Dolar düştü mü? Euro ne kadar oldu? 17 Mart Döviz kurları
Serbest piyasada dolar ne kadar oldu, Euro ne kadar oldu? En çok araştırılan konulardan biridir. Hafta ortasında güncel döviz kurları fiyatları merak ediliyor. Bugün Dolar kaç TL? Dolar düştü mü? Euro ne kadar oldu? Sterlin ne kadar? İşte 17 Mart Döviz kurları…
Yatırımcılar ve yatırım yapmak isteyen vatandaşların gündemlerinde güncel döviz kurları bulunuyor. En çok sorulanlar arasında “Dolar kaç TL?” yer alıyor. Haftanın ortasında güncel döviz kuru fiyatlarının ne kadar olduğu, dolar düştü mü, yükseldi mi araştırılıyor. Peki bugün Dolar kaç TL? Dolar düştü mü? Euro ne kadar oldu? Sterlin ne kadar?
Güncel döviz kurları
Dolar ne kadar?
ALIŞ: 7,4870 TL
SATIŞ: 7,4938 TL
Euro ne kadar?
ALIŞ: 8,9185 TL
SATIŞ: 8,9288 TL
Sterlin ne kadar?
ALIŞ: 10,4088 TL
SATIŞ: 10,4249 TL
Suudi Riyali ne kadar?
ALIŞ: 1,9906 TL
SATIŞ: 2,0006 TL