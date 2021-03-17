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Ekonomi Dolar kaç TL? Dolar düştü mü? Euro ne kadar oldu? 17 Mart Döviz kurları
Ekonomi

Dolar kaç TL? Dolar düştü mü? Euro ne kadar oldu? 17 Mart Döviz kurları

Serbest piyasada dolar ne kadar oldu, Euro ne kadar oldu? En çok araştırılan konulardan biridir. Hafta ortasında güncel döviz kurları fiyatları merak ediliyor. Bugün Dolar kaç TL? Dolar düştü mü? Euro ne kadar oldu? Sterlin ne kadar? İşte 17 Mart Döviz kurları…

Yeniakit Publisher
2021-03-17 09:56:00 -
Dolar kaç TL? Dolar düştü mü? Euro ne kadar oldu? 17 Mart Döviz kurları

Yatırımcılar ve yatırım yapmak isteyen vatandaşların gündemlerinde güncel döviz kurları bulunuyor. En çok sorulanlar arasında “Dolar kaç TL?” yer alıyor. Haftanın ortasında güncel döviz kuru fiyatlarının ne kadar olduğu, dolar düştü mü, yükseldi mi araştırılıyor. Peki bugün Dolar kaç TL? Dolar düştü mü? Euro ne kadar oldu? Sterlin ne kadar?

Güncel döviz kurları

Dolar ne kadar?

ALIŞ: 7,4870 TL

SATIŞ: 7,4938 TL

Euro ne kadar?

ALIŞ: 8,9185 TL

SATIŞ: 8,9288 TL

Sterlin ne kadar?

ALIŞ: 10,4088 TL

SATIŞ: 10,4249 TL

Suudi Riyali ne kadar?

ALIŞ: 1,9906 TL

SATIŞ: 2,0006 TL

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