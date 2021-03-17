Dolar kaç TL? Dolar düştü mü? Euro ne kadar oldu? 17 Mart Döviz kurları

Serbest piyasada dolar ne kadar oldu, Euro ne kadar oldu? En çok araştırılan konulardan biridir. Hafta ortasında güncel döviz kurları fiyatları merak ediliyor. Bugün Dolar kaç TL? Dolar düştü mü? Euro ne kadar oldu? Sterlin ne kadar? İşte 17 Mart Döviz kurları…