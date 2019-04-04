Dolar kaç TL 4 Nisan 2019 Dolar-euro kuru bugün

Dolar kuru bugün ne kadar? - canlı alış satış TL fiyatı ve hesaplama, döviz kurları - canlı döviz - dolar kuru - euro kuru son dakika canlı, dolar kuru fiyatları anlık dolar/TL alış ve satış fiyatı USD, dolar kuru bugün ne kadar? 4 Nisan 2019 dolar - euro fiyatları. Dolar, 4 Nisan 2019 sabahında bankalararası piyasada 5,6150 lira alış fiyatı, 5,6200 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.

Dolar alış 5,6150 TL, dolar satış 5,6200 TL

Euro alış 6,2950 TL, euro satış 6,3050 TL

İngiliz Sterlini alış 7,4004 TL satış 7,4375 TL

Dolar kuru sayfasindan güncel olarak dolar alis satis fiyatlarinin TL (Türk Lirasi) karsiliklarini görebileceginiz gibi, bugün en fazla hangi rakamlara ulastigini ve hangi fiyat üzerinden piyasalara giris yaptigini görebilirsiniz. Grafik üzerinde bu rakamlar saatler üzerinden yüksek ve düsük ibareleri ile gösterilmektedir.