Dolar kaç lira? Dolar kaç TL oldu bugün son dakika dolar şuan ne kadar?

Piyasalar koronavirüs ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Son günlerde altın fiyatları rekora koşarken, doların ateşi de zaman zaman çıkıyor. Bugün Dolar kaç lira oldu? Dolar yeni güne de 6.92 liradan başladı. Ancak sabah saatlerinde 7.02'nin üzerine tırmandı. Euro ise 8.30'u aştı. TL'de bunlar yaşanırken doların ana para primlerine karşı ortalama performansını gösteren dolar endeksi son 24 saatte yüzde 0.3 geriledi. Dolar 14:23 itibariyle 7,0151 seviyesinde işlem görüyor.