Dolar kaç lira? Dolar kaç TL oldu bugün son dakika dolar şuan ne kadar?
Dolar 7 TL’nin üzerine çıktı mı? Dolar kaç Tl oldu son dakika canlı dolar kuru anlık fiyatları vatandaşlar tarafından merak edilmekte. 5 Ağustos Çarşamba günü dolar kaç TL oldu? Merkez bankası 1 dolar kaç TL? Dolar kurunda son durum, döviz ve piyasalardan son dakika anlık haberler son günlerde altın ve döviz fiyatlarının yükselmesi nedeniyle dolar son durum fiyatı merak edilmekte. Peki 1 dolar ne kadar? İşte dolar kuru son durum bilgileri.
Piyasalar koronavirüs ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Son günlerde altın fiyatları rekora koşarken, doların ateşi de zaman zaman çıkıyor. Bugün Dolar kaç lira oldu? Dolar yeni güne de 6.92 liradan başladı. Ancak sabah saatlerinde 7.02'nin üzerine tırmandı. Euro ise 8.30'u aştı. TL'de bunlar yaşanırken doların ana para primlerine karşı ortalama performansını gösteren dolar endeksi son 24 saatte yüzde 0.3 geriledi. Dolar 14:23 itibariyle 7,0151 seviyesinde işlem görüyor.