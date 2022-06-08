Dolar Japonya'yı fena vurdu! Yende kan kaybı sürüyor...
Bu hafta küresel piyasaların gündeminde ilk sıralara çıkan Japon yenindeki düşüş devam ediyor. Yen dolar karşısında yeni işlem gününde 20 yıllık rekor düşük seviyesini yeniledi.
Japon yetkilileri alarma geçiren para birimlerindeki düşüş etkisini devam ettiriyor.
Yen dolar karşısında ilk işlemlerde yüzde 0,5 düşerek 20 yılın en düşük seviyesini yeniledi. Dolar/yen kurunda 133 seviyesinin üzeri görüldü.
Bloomberg'in 10 para birimine karşı yenin gücünü ölçen endeksi de 7 yılın en düşük seviyesini gördü.
Yendeki değer kaybı Japonya'da yetkililerin gündeminde ilk sıraya yerleşmişti.
Maliye Bakanı Shunichi Suzuki "Döviz kurlarının stabil seyretmesi ve ekonomik temelleri yansıtması önemli. Hükümet kur hareketlerini ve Japon ekonomisine olan etkilerini yakından takip ediyor" değerlendirmesini yapmıştı.
Hükümet sözcüsü Hirokazu Matsuno günlük basın toplantısında yenin hareketinin ekonomiye olan etkilerini takip ettiklerini bildirmişti.
Ultra gevşek para politikası etkisi
Japon yeninde son dönemdeki düşüş ivmesinde diğer gelişen ülkelerin aksine uygulanan gevşek para politikası etkili oluyor.
Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Haruhiko Kuroda bu hafta Japonya parlamentosunda yaptığı konuşmada düşük faiz politikasının devam edeceğini belirtti.
Kuroda "BoJ güçlü parasal gevşeme politikasına ve ekonomik aktiviteyi desteklemeye devam edecek" açıklamasını yaptı.
Bunun yanında Kuroda, hafta başında düzenlediği basın toplantısında söylediği, ülke içinde tüketicilerin "zamları tolere edebilme seviyelerinin yükseldiği" değerlendirmesini geri aldı.
Başbakanlık Ofisinde gazetecilere konuşan Kuroda, "tüketicilerin fiyat artışlarını gönüllü olarak kabul ettiğini kastetmediğini" belirterek, "İfadelerim yanlış anlaşılmaya yol açtıysa özür dilerim." ifadelerini kullandı.