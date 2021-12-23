Dolar için yıl sonu ve sonrası için öyle bir tahmin yaptı ki... Duyanlar kulaklarına inamamadı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ardından dolarda sert düşüş yaşandı. Doların 12 liraya çekilmesiyle birlikte vatandaşlar, "Yıl sonu dolar kaçla kapatır?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Ahlatçı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş yıl sonuna ilişkin tahminlerini açıkladı. Erbaş'a göre kritik yılbaşı. İşte ayrıntılar...

Yıl sonu dolar kaçla kapatır? sorusuna yanıt arayan vatandaşlar için beklenen cevap, Ahlatçı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş'tan geldi. Döviz hareketlerinde yukarı yönlü hareketlerin kısıtlı olacağının altını çizen Erbaş, doların 5-6 liraları görebileceğini söyledi. İşte ayrıntılar...

Ahlatçı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş dolarda yaşanan düşüşe yönelik A Haber'e özel açıklamalarda bulundu..

Kritik tarih yılbaşı

3 aylık bir süre içinde mevduat ve tarihsel açıdan baktığımızda Türk Lirası tarafından kalınacak gibi duruyor. Kurdaki yükselişin sınırlı kalacağını düşünüyorum. Kurdaki geri çekilme sonrası yeni yılın ilk aylarında büyüme ve ihracat rakamlarıyla birlikte Türkiye'ye bir fon girişi olacak.

5-6 liraya düşer mi?

Yeni gelişmeler yeni model ile birlikte gelecek. Piyasada ve kurda çok yüksek oynaklıklar beklemiyorum. Kurun 5-6 Türk Lirası'na düşmesini beklemem ve bunu istemem de. Bize istihdam ve büyümeyi sağlayacak zamanı kazanmak açısından önemli.

Yıl sonu ne olur?

Geçen yılın kapanışı 7.30 civarındaydı. Bir süre daha 11 TL-14 TL arasında gidip gelebilir. Cari fazla tarafında yaratılmak istenen gelişmeler sonuçlanıp devamı gelirse Türk Lirası daha da değerlenir.

Kısıtlı hareket olur

Nereye kadar devam edebilir bilmiyorum ama yukarı doğru hareketler kısıtlı olacaktır.

5-6-7 liraları görebilir ama...

Kur ve para birimimiz değer kazandıkça biz 5-6-7 liralara gidebiliriz. Ama bu sefer orayı da dengelemek için başka şeyler yapmalıyız. O açıdan belirlenebilir ve doğal süreçlerle para birimi değerlenmesi olabilir.