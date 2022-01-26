Dolar için son tahmin şok etkisi yaptı! Rusya adım atarsa dolar uçacak

Ukrayna-Rusya gerginliğinin tırmanışa geçmesi sonucu ruble dolar ve euroya karşı dalgalanmaya devam ederken, Forbes dergisinin Rusça edisyonu Rus para biriminin bundan sonra izleyeceği olası seyiri uzmanlara sordu.



Capital Lab'dan Yevgeni Şatov, Ukrayna etrafında gelişen NATO-Rusya krizinin daha da tırmanması durumunda şu ab 78,6 ruble civarında olan doların 100 ruble sınırını geçebileceği düşüncesinde.



Şatov, NATO'nun doğuya doğru genişlemesi konusunda ABD'nin Rusya'ya yazılı cevabını bu hafta ileteceğini belirterek bu gelişmenin ardından durumun netleşeceğini söyledi.



Gazeta.ru portalına konuşan derecelendirme ajansı NRA direktörü Sergey Grişunin ise önümüzdeki bir aylık süreçte kurun 85-90 rubleye kadar yükselebileceği öngörüsünde bulundu.



Forbes'a demeç veren Renaissance Capital analisti Sofya Donets ise 80 rublelik kurun "tavan" olduğu görüşünde. Analiste göre, jeopolitik gerilim tırmanmaya devam edecek, ancak bu tırmanış sert biçimler almaktansa yumuşak bir seyir izleyecek. Donets dolar kurunun yıl ortalamasını 75-76 ruble olarak tahmin ediyor.



Renaissance Capital'ın tahmini petrol fiyatlarının yüksek seyrini sürdürmesi durumunda kurun 71-73 rubleye kadar gerileyeceği yönünde.



25 Ocak akşamı itibarıyla dolar piyasalarda 78,65 rubleden işlem görüyordu. Euro kuru ise 88,84 ruble seviyesindeydi.

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