Dolar için çok önemli tahmin! Karar saatler sonra duyurulacak

Dolar kuru FED’in 4 Mayıs’taki faiz kararına çevrildi. Türkiye’de bayram nedeniyle piyasalar kapalıyken dolar kuru şu sıralarda 14,82 TL’den işlem görüyor. Dolar kuru için ise FED öncesi tahminler geliyor. FED’in ise 50 baz puan faiz artırımına kesin gözüyle bakılırken perşembe gününden itibaren dolar kuru için asıl fiyatlar bekleniyor. İşte dolar kuru cephesinde tahminler ve beklentiler…

Sıkı para politikalarına geçişin sert olacağı düşünülürken dolar kuru tarafında ise sert hareketlerin gelmesi bekleniyor. Dolar endeksi 20 yılın zirvesinde görülüyor.

Nordea Bank Piyasa Stratejileri Birimi Başanalisti Niels Christensen, döviz piyasalarındaki mevcut havanın dolar için oldukça olumlu olduğunu söyledi.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın, özellikle Avrupa'da ekonomik görünüm açısından yüksek belirsizliğe neden olmaya devam ettiğini belirten Christensen, “Şu anda dünyanın her yerinde enflasyon baskıları yüksek seyrediyor ve merkez bankaları, salgın esnasında benimsenen gevşek para politikasını normalleştirmeye istekli. Şahin sinyaller gönderen ve önce hareket eden merkez bankalarının para birimleri iyi desteklenirken, adım atmakta geciken merkez bankalarının para birimleri zayıflıyor ve savunmasız kalıyor. Fed ve dolar önce hareket eden grupta…” diye konuştu.

Christensen şöyle devam etti:

“Gelecek yıl FED, faiz oranlarında zirveye yaklaşmış olacak ve odak noktası Fed'in ilk potansiyel faiz indiriminin zamanlamasına doğru kayacak. Bu süreçte ECB de daha yavaş bir hızda olsa da sıkılaştırma döngüsünü sürdürecek. Biz avro/dolar paritesinin bu yılı 1,10 civarında bitirmesini, 2023'te 1,16'ya doğru hareket etmesini bekliyoruz.”