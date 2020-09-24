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Ekonomi Dolar için bomba açıklama
Ekonomi

Dolar için bomba açıklama

Ekonomist Stephen Roach, 2021 senesinin ABD para birimi dolar için acımasız bir yıl olacağını belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-09-24 20:46:00 -
Dolar için bomba açıklama

Yale Üniversitesi'nde kıdemli araştırmacı ve ekonomist Stephen Roach, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) para birimi olan dolar ile ilgili olay bir açıklamada bulundu.

Ünlü ekonomist Roach, 2021 yılının dolar için acımasız bir yıl olacağını bildirdi.

Ekonomist Roach, CNBC'ye verdiği demeçte, doların düşeceğine ilişkin çılgınca görünen fikrin artık o kadar da çılgınca görünmemesi gerektiğini vurguladı.

Tasarruf ve cari hesap dinamiğinin araştırıldığında, bunu doğrulayan çok daha dramatik verilere sahip olduklarını belirten Roach, dünyanın geri kalanına bakıldığında uluslararası dengesizliğin en fazla olduğu ABD'deki cari açığın ikinci çeyrekte rekor bir bozulma yaşadığını kaydetti.

Ünlü ekonomist, sözde net-milli tasarruf oranının, bireylerin, işletmelerin ve devlet sektörünün birikimlerinin toplamı olan ikinci çeyrekte de küresel mali krizden beri ilk defa negatife dönerek rekor düşüş kaydettiğini söyledi.

Geçtiğimiz haziran ayında dolarda bir düşüşün önümüzdeki bir veya iki sene, belki daha fazla gerçekleşebileceğini öngören Roach, şu an ise, 2021'in sonunda olacağını belirtti.

Tasarruf etmekten yoksun, büyümek istediklerini ifade eden Roach, bu cari açıkla fazladan borç hesapları yaptıklarını, bunun her zaman para birimlerini aşağı çektiğini, doların da, bu geleneksel hesaptan muaf olmadığını kaydetti.

Morgan Stanley Asia'nın eski başkanı olan Roach da, Amerika'da 'çifte dip durgunluk' ihtimalinin yüzde 50'nin üzerinde olduğunu ifade ediyor.

Roach, bütün dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ekonomiler üzerindeki etkisine ilişkin yeni vaka oranlarında, ölüm oranının kabul edilemez derecede yüksek olması ile beraber grip sezonuna girerken, artçı şok riskinin göz ardı edebilecek bir şey olmadığını söyledi.

Kaynak: star.com.tr

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