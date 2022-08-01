Dolar hortumcularını DEVA Partisi savunuyor! Ahlaksızlığı destekleyip Kavcıoğlu'nu hedef aldı
Habertürk TV canlı yayınında konuşan DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin, bankalardan ucuza kredi alıp, parayı dolara çeviren ahlaksızları savunarak, ahlaksızlığa tepki gösteren Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nu hedef aldı.
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DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin, Habertürk TV canlı yayınında konuştu.
Söz alır almaz, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nu hedef alan DEVA'lı Şahin, bankalardan ucuza kredi alıp, parayı dolara çeviren ahlaksızları savundu.
Ahlaksızları savundu!
İdris Şahin, "Burada Merkez Bankası Başkanı'nın yapmış olduğu Kişisel Verileri Koruma Kanunu'na aykırı tutum ve davranıştır. Ve suç işlemiştir. Bunu özellikle ifade etmekte fayda var." dedi.
Ne olmuştu?
İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisi’nin temmuz ayı olağan toplantısında konuşan Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Ucuz krediyle döviz alanların listesi var elimizde. Bunu yapmayın." demişti.