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Ekonomi Dolar haftaya yine yükselişle başladı
Ekonomi

Dolar haftaya yine yükselişle başladı

Yeniakit Publisher
2024-08-12 09:39:00 -
Dolar haftaya yine yükselişle başladı

Dolar rekor üzerine rekor kırmaya devam ediyor. Bu hafta yüzde 1,03 değer kazanan dolar 33,53 TL'ye ulaşarak rekorunu yeniledi. İşte 12 Ağustos 2024 Cumartesi günü dolar, euro ve sterlin'de son durum...

Dolar rekor üzerine rekor kırmaya devam ediyor. Bu hafta yüzde 1,03 değer kazanan dolar 33,53 TL'ye ulaşarak rekorunu yeniledi. İşte 12 Ağustos 2024 Cumartesi günü dolar, euro ve sterlin'de son durum...

İç ve dış piyasayı etkileyen döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor.

Dolar rekor üzerine rekor kırmaya devam ediyor.

Dolar/TL saat 07:20 itibarıyla 33,5394 (alış) 33,5807'den (satış) işlem görürken Euro ise aynı saat itibarıyla 36,6629 TL seviyelerinde seyrediyor.

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, kişisel Youtube kanalı üzerinden altın, dolar ve euro ekseninde yeni haftayla ilgili öngörülerini paylaştı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen Memiş'in tahminleri şöyle:

Dolar kuru 33 lira 54 kuruş seviyesinde burada baskılanma süreci devam ediyor. Her ne kadar ekonomi yönetimi bir baskılama yok dese de ben bir baskılanma olduğunu düşünüyorum.

Yıl sonu için 40-45 bandındaki beklentim sürüyor düşüşlerin kalıcı olmayacağını öngörüyorum.

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