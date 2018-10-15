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Dolar haftaya nasıl başladı?

Casus Brunson'un serbest bırakılmasıyla birlikte önce yükselişe sonra düşüşe geçen dolar yeni haftaya 5,93 seviyesinden başladı.

15 Ekim 2018 Pazartesi 09:37
Dolar haftaya nasıl başladı?

ABD'li casus Andrew Craig Brunson'ın geçtiğimiz Cuma günü tahliye edilmesi piyasalarda yaşanan hareketlilik yeni haftaya da yansıdı.

İstanbul serbest piyasada haftaya 5,8720 liradan başlayan dolar kısa bir süre sonra düşüşe geçerek 5,84 civarına geriledi.

 6,78 seviyelerinde güne başlayan euro ise düşüş sonrası 6,76'ya kadar indi.

Cuma kapanışta doların satış fiyatı 5,9320 lira, avronun satış fiyatı ise 6,8510 lira olmuştu.

 

Haber Tarihi: 15 Ekim 2018 Pazartesi 09:37
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