Dolar gece 6.40 TL'den geri döndü

Dolar/TL, Asya piyasalarında gece 6.40 seviyesine yaklaşıp 5.80'e gevşedi. TL'nin sığ piyasadaki kayıpları yüzde 15'i buldu. ABD ve Çin arasında artan ticaret gerilimi ABD Başkanı Donald Trump, ABD şirketlerinin Çin'den çekilmelerini ve alternatif aramalarını istedi. Asya piyasalarında sert satışlar yaşanırken endeksler düştü ve döviz piyasalarında da dalgalanmalar yaşadı.

Off shore yuan, dolar karşısında yüzde 1'e yakın değer kaybederek 7.19 üzerine çıktı ve 2010 yılından bu yana en yüksek seviyesini gördü. Yuanda yaşanan hareket güvenli liman arayışıyla Japon yeni (JPY) cephesini de tetikledi. Yen yükselirken, hisse senedi ve tahviller düştü.

Asya'da sığ piyasada Japon yatırımcının TL'deki stop - loss emirlerinin çalışmasıyla TL'deki uzun pozisyonları kapandı ve TL'deki kayıp derinleşti.

Dolar/TL de paralel olarak, yuan ve yen kaynaklı hareketle gece 1 ila 1.30 arasında sert yükseldi ve 5.77 seviyesinden 6.3953'e kadar gelerek 2018 ağustos ayından bu yana en yüksek seviyesini gördü. Dolar kuru ardından 5.80 seviyesine geriledi.