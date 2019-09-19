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Dolar, FED kararı sonrası 5,70'i aştı

Dolar kuru, FED kararının ardından yukarı yönlü hareket etmeye başladı. Bu sabah 5,68'den başlayan dolar, şu an itibariyle 5,70'i aşmış durumda. Böylece dolar, TCMB'nin geçen hafta yaptığı faiz indirimin ardından oluşan kayıplarını geri aldı.

19 Eylül 2019 Perşembe 13:31
Dolar, FED kararı sonrası 5,70'i aştı

ABD Merkez Bankası Fed, dün akşam faizlerde 25 baz puanlık indirim yapıldığını açıklamıştı.

Fed'in faiz indiriminin ardından dolar/TL, güne değer kazancıyla başlamasının ardından 5,70 seviyesinde işlem görüyor.

Suudi gerilimiyle hafta başında 5,74'ün üzerine kadar yükselen dolar, Suudi Arabistan'da üretimin daha erken normale döneceği beklentisiyle yönünü aşağı çevirmişti.

FED KARARI SONRASI YÜKSELİŞ

Dün analistlerin destek olarak takip ettiği 5,6580 seviyesine kadar gerileyen dolar/TL, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının ardından 5,69'un üzerini gördü ve günü yüzde 0,4 değer kaybıyla 5,6772'den tamamlamıştı.

Euro/TL 6,30 civarında hareket ediyor.

Analistler, Powell'ın açıklamaları ve karar metninde, gelecek dönem para politikası için belirgin bir işaret görülmediğini, Powell'ın "organik bilanço büyümesine tahmin edilenden önce başlayabiliriz" söyleminin piyasaların gündemini uzun bir süre meşgul edeceğini dile getirdi.

Bu söylemin yeni bir "parasal genişleme" anlamı içermediğinin altını çizen analistler, bununla birlikte makroekonomik verilerdeki negatif seyir ve dünya ticaretine ilişkin endişelerin artması durumunda parasal genişlemenin daha güçlü bir şekilde seslendirilmesini sağlayacağını ifade etti.

5,74 DİRENÇ KONUMUNDA

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının geçen hafta gerçekleştirdiği Para Politikası Kurulu toplantısı özetinin, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası faiz kararı ve ABD'de 2. çeyrek cari işlemler dengesi, eylül ayı Philedelphia Fed imalat endeksi, haftalık işsizlik başvuruları ve ağustos ayı 2. el konut satışları verilerinin takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan dolar/TL'de 5,6580 seviyesinin altında kapanışlar olması durumunda düşüşün ivme kazanacağını bildiren analistler, 5,7430'un direnç konumunda bulunduğunu dile getirdi.

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Haber Tarihi: 19 Eylül 2019 Perşembe 13:31
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