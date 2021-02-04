Dolar düşüş eğilimini sürdürüyor
Dolar kuru düşüş eğilimini dün de sürdürerek 7,1600 seviyesine geriledi.
Dün açıklanan enflasyon verisinin beklentileri aşmasına karşın gerilemeye devam eden dolar/TL, sabah saatlerinde önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalışla 7,1720 seviyesinde işlem gördü. Öğleden sonra düşüşünü sürdüren dolar, günü 7,1600’dan kapattı. Önceki gün 7,0917 ile 6 Ağustos 2020’den bu yana en düşük seviyesini gören dolar/TL, günü bir önceki kapanış seviyesine yakın 7,1990’dan tamamlamıştı. Dün avro/TL düşerek 8,6100, sterlin/TL de 9,7800 seviyesinde işlem gördü. Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,40 azalışla 421,70 liradan tamamladı. Çeyrek altın 684,00 lira, Cumhuriyet altını 2.799,00 liradan satıldı.